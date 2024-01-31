「生鮮先生」過期食材改日期　老闆背景超硬：爸當過立委兄是議員

▲《生鮮先生》超市被發現產品遭竄改日期 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞、吳奕靖／高雄報導

高雄地檢署接獲「生鮮先生」連鎖超市疑有販售過期冷凍食品之情資，立即指派檢察官組成專案小組積極偵辦，經詳加蒐證後，29日由檢察官親自帶隊前往超市店進行稽查，當場發現竄改效期之過期生鮮食品184包及有效期疑慮食品81包等食品，檢方傳喚負責人鍾昇旭等5人到案，訊後鍾男諭令以200萬元交保；據了解，鍾昇旭是前立委鍾紹和之子，也是現任市議員鍾易仲的弟弟，背景超硬。

▲《生鮮先生》超市被發現竄改日期 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢察官調查發現，負責人鍾昇旭選在高價住宅區周邊開設多間「生鮮先生」連鎖生鮮超市，標榜販售商品為國外進口之生鮮，而鍾與黃姓店長明知超市冷凍庫所存放之烤地瓜可樂餅、酒甘赤鯛、卡士達鯛魚燒與各類生鮮肉品及火鍋料等食品，實際保存期限不滿1年，為牟取不法利益，先將各類食品拆封並以透明真空袋分裝後，等到要上架販售時，再指示店員以店內POS機自行輸出自上架日起算1年為保存期限之標籤，貼於包裝上，在3家門市上架販售予不知情之消費者；或者將已經逾期之商品，冒充成即期品在架上販售。

▲《生鮮先生》超市被發現竄改日期 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢、調查出，鍾姓負責人用這種方式牟取不法利益。檢察官於執行當日，已指示衛生單位人員行政封存現場查獲之問題產品並協助處理過期商品下架事宜，全案檢察官亦將積極追查，釐清被害消費者人數及詳細不法獲利。

承辦檢察官在傳喚涉案5人到案後，認為鍾昇旭與黃姓女店長均涉犯違反食品安全衛生管理法、刑法加重詐欺、偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，當庭諭知分別以200萬元、20萬元交保候傳，其餘3名店員則請回。