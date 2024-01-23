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寒流南下桃園釀1死　衛生局籲：三高及心血管疾病患者注意保暖

▲桃園市王姓男子昨晚騎車上夜班時疑似心梗路倒不幸猝逝，圖為現場遺留機車。（圖／熱心人士提供）

▲桃園市王姓男子昨晚騎車上夜班時疑似心梗路倒不幸猝逝，圖為現場遺留機車。（圖／熱心人士提供）

記者沈繼昌／桃園報導

強烈寒流南下，據中央氣象署氣象預報資料顯示，寒流南下各地氣溫明顯下降，本週二與週三（23、24）日是此次寒流氣溫最低時段，北部地區已降至10度以下，桃園市王姓男子昨（22）日晚間騎車上夜班途中突然倒臥路旁，住戶察覺後通報119處理，但仍不幸死亡。桃園市政府衛生局呼籲，連日低溫提醒三高、心血管疾病等慢性病患者或長者，應特別留意保暖與增添衣物禦寒，避免低溫促發心血管疾病發生。

衛生局指出，因應這波低溫，建議年長者或是三高、心血管疾病患者，睡覺前先備妥保暖衣物在床邊，若半夜起床上廁所，或隔天早上起床，建議先在床上動一動，促進身體血液循環，再慢慢坐起，添加衣物保暖後再進行活動；此外，出門時需穿著禦寒衣物，要注意頭頸部及四肢末端保暖，例如穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子等，建議採用多層次洋蔥式穿法，最外層可穿著具有防濕與防風功能之外套，若是機車騎士，則建議善用雨衣、全罩式安全帽等物品禦寒。

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▲桃園市衛生局呼籲，北部地區者兩天氣候驟降，建議外出時要注意保暖，添加禦寒衣物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局呼籲，北部地區者兩天氣候驟降，建議外出時要注意保暖，添加禦寒衣物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局表示，天候濕冷儘量安排室內運動，運動前應充分熱身，溫和且循序漸進方式，活絡身體後應完整收操，運動後注意保暖，運動排程應視本身情況量力而為，適量喝溫開水，避免血液過度黏稠，多攝取蔬果等高纖食物，以預防便秘，避免突然用力造成心腦血管收縮增加腦中風之風險。

衛生局呼籲，三高患者或心血管疾病患者，應定期量測血壓、血糖等，遵照醫囑規律服藥，切勿自行增減藥物或停藥，妥善控制病情，若醫師有開給緊急備用藥品，更應隨身攜帶。如發現臉部不對稱、雙手一邊較無力、說話不順症狀，極可能是中風徵兆，當出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等心臟病徵兆，可能就是心臟病急性發作，不論是中風或心臟急性發作狀況，應儘速撥打119送醫，以把握急救黃金期。

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