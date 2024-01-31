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嘉義市表揚優良公車駕駛　黃敏惠盼鄉親多給掌聲與鼓勵

▲▼ 市區公車優良駕駛頒獎 黃敏惠市長為「友善運將」送上掌聲 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 市區公車優良駕駛頒獎 黃敏惠市長為「友善運將」送上掌聲 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為樹立駕駛典範，鼓勵平日表現優秀駕駛長，嘉義市政府30日於市務會議前舉行「市區公車優良駕駛」頒獎典禮，由市長黃敏惠為優良駕駛長許錫振、謝奇典、吳坤陽及賴文彥送上勉勵，感謝他們的優異表現，同時頒發獎狀與獎金，鼓勵平時默默在本市致力投入公共運輸服務之駕駛長們。

▲▼ 市區公車優良駕駛頒獎 黃敏惠市長為「友善運將」送上掌聲 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠感謝國光客運成為嘉義市推動公共運輸的重要夥伴，以專業的管理、行前檢測帶給乘客安全及信賴。希望藉由本次頒獎活動向全年無休、讓市民得以擁有安全可靠的公共運輸服務搭乘體驗的第一線市區公車優良駕駛長們及國光客運服務團隊表示感謝之意，也透過優良駕駛評選及表揚，給予辛苦的駕駛長們肯定，也期望社會大眾更理解駕駛長的辛勞，多給一些鼓勵與掌聲，讓嘉義更幸福更美好。

黃敏惠也提到，五年前市區公共運輸是難以想像的困境，自110年領先全台全面換置低底盤電動公車，逐步改善市公車路線，112年整體搭乘人數已一舉突破70萬人次，較107年成長5倍以上。緊接著便是繁忙的春運時刻，歡迎返鄉市民與來嘉走春的遊客下載「愛嘉義APP」，輕鬆掌握公車、YouBike及停車位的即時動態，體驗準點率全國前三、友善全齡並且順暢好行的電動巴士。

▲▼ 市區公車優良駕駛頒獎 黃敏惠市長為「友善運將」送上掌聲 。（圖／嘉義市政府提供）

交通處指出公車駕駛長為提升大眾運輸服務水準之第一線人員，優良駕駛長除了駕駛技能更需具備服務熱忱，112年市區公車優良駕駛評選案，係委由第三公正單位揚立科技有限公司評選出3位優良駕駛長及1位民眾票選人氣駕駛長，駕駛長優良事蹟如下：

一、 許錫振駕駛長：自109年服務於國光客運，多次獲民眾表揚服務態度優良、熱心、親切，許多乘客致電表示駕駛長主動協助長者及無障礙乘客乘車，讓民眾感到很溫馨。
二、 謝奇典駕駛長：自109年服務於國光客運公司，駕駛公車十多年，服務態度良好，駕駛長並協助尋獲失物，並主動降低車身協助推娃娃車之乘客乘車，亦獲民眾好評，另駕駛技術平穩，於停靠站時皆留意乘客上下車搭乘安全，常獲民眾讚賞。
三、 吳坤陽駕駛長：自110年服務於國光客運公司，民眾表示初次來嘉義，駕駛長耐心且詳細解說乘車路線及市區沿線觀光景點，讓民眾感受到城市友善基因，並於長輩上下車皆主動降低車身，方便民眾上下車，讓人印象深刻。
四、 賴文彥駕駛長：自110年服務於國光客運公司，連續獲選優良及人氣駕駛長，堪稱市區公車人氣王，今年再度高票當選，除主動積極的服務態度讓民眾印象深刻外，服務路線時有需協助上車之兒童及長輩，駕駛長耐心且溫暖的工作態度是民眾留言票選的主因。

▲▼ 市區公車優良駕駛頒獎 黃敏惠市長為「友善運將」送上掌聲 。（圖／嘉義市政府提供）

交通處許啟明處長表示，去(112)年為市區公車豐收年，不僅獲得衛生福利部國民健康署「健康城市暨高齡友善城市」評選獲「無礙獎」，市區公車【光林我嘉線】更榮獲交通部觀光署頒「台灣好行」服務管理及服務品質優化評比第一名，在全國71條台灣好行路線中脫穎而出，第一線市區公車駕駛長們的努力讓市民享優質的公共運輸服務，實感榮耀。

▲▼ 市區公車優良駕駛頒獎 黃敏惠市長為「友善運將」送上掌聲 。（圖／嘉義市政府提供）

 
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