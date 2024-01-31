「運動i台灣特優城市」　嘉義市連3年獲績效特優縣市

▲運動i臺灣2.0計畫頒獎典禮，嘉義市獲特優縣市。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

教育部體育署30日在臺北喜來登大飯店辦理「112年運動i臺灣2.0計畫特優縣市頒獎典禮」，得獎縣市為宜蘭縣、台北市、新竹市、桃園市、新北市、彰化縣、南投縣、台中市及嘉義市等9個縣市。嘉義市在110年、111年及112年已連續3年獲得績效特優縣市，成效卓著，嘉義市政府特別安排教育處林喜信副處長代表接受表揚。

▲運動i臺灣2.0計畫頒獎典禮，嘉義市獲特優縣市，教育處副處長代表領獎。（圖／嘉義市政府提供）

教育部體育署為推廣全民運動，發展地方運動特色，自105年開始推動「運動i臺灣」計畫，而為持續帶動國人運動風潮，並在現有推動基礎上策進成長，更於111年至116年推動「運動i臺灣2.0」計畫，嘉義市在原有運動特色下配合該計畫「自發、樂活、愛運動」三大願景，落實推動地方體育事務、發展地方特色運動，納入活絡基層體育組織、培育運動專業人力、營造友善運動環境服務，並因應社會環境發展，整合相關單位及民間資源，逐步落實「運動健身、快樂人生」之目標。

▲ 嘉義市雙潭星光路跑。（圖／嘉義市政府提供）

市長黃敏惠表示，因為有運動i臺灣2.0計畫的挹助，嘉義市才能規劃豐富多元的全民體育活動，打造多樣且優質的運動環境，感謝教育部體育署全力支持嘉義市打造城市品牌賽事，例如以嘉義之肺「雙潭」作為主題舉辦的「嘉義雙潭星光路跑」，兩年之間已累積近萬名的參與者並建立親子共跑的口碑，賽道路線更於112年取得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）的路跑賽道認證，除了響應全民運動外，更結合在地人文、觀光、旅遊、生態、文創、美食等地方產業特色，成為亮眼吸睛的城市運動品牌。嘉義市未來將持續透過各類型活動提供民眾體驗機會，進而使參與的民眾了解運動的益處，增加參與運動的時間與頻率，培養運動習慣，落實運動i臺灣2.0計畫「自發、樂活、愛運動」三大願景。