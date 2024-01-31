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嘉義市民接種新冠XBB疫苗可獲200元禮券　30人以上有到點服務

▲▼ 請民眾把握2月3日年前最後1場新冠XBB疫苗社區接種服務 歡迎職場揪團打流感或新冠XBB疫苗，到點服務好便利 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 請民眾把握2月3日年前最後1場新冠XBB疫苗社區接種服務，歡迎職場揪團施打，到點服務好便利 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

農曆春節將至，各項聚會多且各學校已放寒假，隨著人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險跟著上升，預期農曆春節前可能達到疫情高峰，又近期國人規劃出國旅遊人數增多，考量接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，嘉義市政府祭出獎勵措施，至113年1月22日起，設籍嘉義市出生滿6個月以上市民至本市COVID-19疫苗合約醫療院所接種任一劑新冠XBB疫苗，皆可獲得200元禮券，此項獎勵措施實施至113年5月31日或禮券用罄為止，籲請把握機會。只要出生滿6個月以上尚未接種新冠XBB疫苗，且與前1劑其他新冠疫苗間隔達3個月以上，即符合接種資格。另外，提醒曾經確診者須間隔3個月後才能接種新冠XBB疫苗。

嘉義市政府衛生局為提高民眾接種的可近性及方便性，特別開設新冠XBB疫苗接種站，於2月3日(周六)下午1:30-4:30在東區家樂福北門店。此場新冠XBB疫苗施打對象限12歲以上民眾，請民眾攜帶身分證、健保卡及小黃卡前往接種。設籍嘉義市之市民於此場次接種新冠XBB疫苗，除可獲得200元禮券外，衛生局加碼贈送新鮮蔬菜禮盒1份。

嘉義市衛生局鼓勵嘉義市企業、公司、社區或職場等揪團超過30人以上，即可向衛生局報名集中接種，衛生局將派員前往設立接種站提供新冠XBB或流感疫苗接種服務。接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，提醒民眾應儘早接種疫苗，保護自己與家人，健康平安迎新年。

衛生局呼籲，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身健康，如出現疑似症狀，請儘速快篩及時就醫，並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。目前嘉義市有59家院所可接種新冠XBB疫苗，其中有48家提供隨到隨打服務，有關疫苗接種等相關訊息可至嘉義市政府衛生局官網/主題專區/ COVID-19疫苗接種資訊專區(https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=7501)查詢，也歡迎電洽衛生局詢問(05-2338066)。

 
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