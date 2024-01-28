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嘉義市議員遭持棍毆打！惡煞逼他下跪喊「對不起王美惠」

記者翁伊森、吳佩蓁／嘉義報導

嘉義市議員林煒軒今（28日）上午與李姓助理開車出門時，突遭人從後方追撞，並用辣椒水及甩棍毆打成傷，林煒軒在醫院還原事情經過，表示對方當時不僅對他暴力相向，還逼他下跪喊「我對不起王美惠」，並要求他不能提告，因此林煒軒懷疑這不是單純車禍糾紛，而是政治恩怨。

▲▼ 嘉義市市議員林煒軒遭人毆打 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市市議員林煒軒遭人毆打 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

林煒軒表示今早和助理一起開車出門跑行程，就發覺後方有一台車在尾隨他們，但他沒多想，怎料沿著世賢路由西往東行駛到世賢與博愛路地下道時，那台車在後方試圖超車攔截，最後更直接追撞。

▲▼ 嘉義市市議員林煒軒遭人毆打 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲林煒軒四肢都有紅腫挫傷。（圖／記者翁伊森翻攝）

林煒軒說他和助理下車後，一名男子突然朝他助理噴辣椒水，另一人則持甩棍不斷追打他，還逼他下跪喊「我對不起王美惠」，並威脅他不准提告，幸好他在車禍發生當下馬上報警，警方獲報到場後，立刻吳姓、楊姓2名男子以現行犯逮捕，2男初步供稱是因行車糾紛才動手，詳細肇事原因仍待調查釐清。

林煒軒傷勢主要集中在四肢紅腫挫傷，李姓助理則因眼部遭辣椒水攻擊，目前仍難以睜眼，相當不舒服。林煒軒表示幾天前就有人警告過他，有人要以車禍事故對他動手，如今遭人毆打，還選在沒有監視器的地下道，他才意識到這可能不是單純車禍糾紛，懷疑與政治恩怨有關，並指控事後有人打電話向警方施壓。

▲▼ 嘉義市市議員林煒軒遭人毆打 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市市議員林煒軒（右）和李姓助理（左）遭人毆打送醫。（圖／記者翁伊森翻攝）

而嘉義市議員黃露慧稍早趕到醫院探望林，她譴責對方暴力行為，希望警方立即展開調查 ，盡快查清對方動手原因及是否有人指使，她強調嘉義市絕對不能淪為黑道治國。

王美惠立委競總總幹事極力否認王美惠有捲入此次，表示王美惠跟這件事完全沒關係，「王美惠已經高票當選，怎麼會扯上這種關係」，希望警方盡快查清真相。

王美惠聲明如下：

今早嘉義市議員因行車事故遭到攻擊，對此暴力行為表達嚴厲譴責，王美惠對於相關不法滋事無法容忍，請警方依法嚴查究辦，以維護社會秩序。

此次大選，民進黨在嘉義市獲得勝選，總統及立委皆高票當選，大家團結一致為黨、為台灣來努力。針對議員指出此事是因為1年前議員的選舉糾紛而造成，她實在不了解1年多前的糾紛，但絕對不容許暴力行為玷辱民主聖地－嘉義，希望每一個人都能遵守民主法治，更不容許用任何造謠抹黑的言論，來製造對立分化社會。

另外，林煒軒也在臉書發文，表示這次他一定告到底，「從前年選舉，我已多次被黑衣人多次恐嚇，當時都選擇隱忍。但這次我必須勇敢，一定提告到底！」

▲▼ 嘉義市市議員林煒軒遭人毆打 。（圖／記者翁伊森翻攝）
 ▲李姓助理眼睛被人噴辣椒水 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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