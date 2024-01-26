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賴清德、蕭美琴嘉義市謝票　承諾當王美惠最強後盾

▲▼ 賴清德、蕭美琴嘉義市謝票，承諾「會做王美惠最堅強的後盾」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 賴清德、蕭美琴嘉義市謝票，承諾「會做王美惠最堅強的後盾」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

大選圓滿落幕，賴清德及蕭美琴今（26日）抵達嘉義市，與立委王美惠舉辦感恩謝票茶會，以感謝鄉親在大選的堅定支持和信任。賴清德感謝嘉義鄉親的支持，讓這次大選總統拿到最高票，立委勝選，表示這也凸顯了民主聖地嘉義的堅強力量，賴清德、蕭美琴在感恩茶會現場，受到鄉親們的熱情歡迎。

▲▼ 賴清德、蕭美琴嘉義市謝票，承諾「會做王美惠最堅強的後盾」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲賴清德致詞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

賴清德表示，未來會碰到很多挑戰，政府會勇敢面對，但也呼籲鄉親繼續發揮「台灣隊」的支持力量，台灣隊沒有解散，蔡英文總統已經把台灣隊隊長交棒，接棒後會更努力帶領台灣向世界前進。賴清德也說，未來，對於嘉義市的建設，不會因為市政府的黨派不同，而有所差別，他一定會當王美惠堅強的後盾，一起建設嘉義。

▲▼ 賴清德、蕭美琴嘉義市謝票，承諾「會做王美惠最堅強的後盾」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲蕭美琴致詞 。（圖／記者翁伊森翻攝）

蕭美琴也提到，選前在嘉義市舉辦活動，被嘉義鄉親的熱情感動，嘉義市是民主聖地，她對嘉義市有信心，在此表達對鄉親最深切的感激，謝謝嘉義市民的溫暖。

▲▼ 賴清德、蕭美琴嘉義市謝票，承諾「會做王美惠最堅強的後盾」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

王美惠也表示，非常感謝市民朋友對她的支持，她一路走來不會改變，未來在中央一定會和賴清德、蕭美琴一起努力，為建設嘉義繼續打拼。

 
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