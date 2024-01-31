培養學童思辨能力及創意　水上鄉創新教育行動計劃啟動

▲ 「與你鄉育 創新教育行動計劃」南靖國小熱鬧啟幕 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

宥森文化及頂尖文教主辦的「與你鄉育 創新教育行動計劃」在南靖國小隆重啟幕。這場教育盛會在水上鄉長林緗亭及鄉民代表副主席王國智的共同牽線下成功舉辦，也得到了昇億水電材料有限公司的澎湃支持，同時也感謝嘉義真愛扶輪社、財團法人菜脯根文教基金會及伯昱企業社的熱忱參與。

水上鄉公所的全力支持無疑是此次活動的關鍵並促成了這場全方位創新教育行動計劃在南靖國小成功舉行，強調了教育的重要性，尤其是透過創新教育的方式培養孩子們的思辨能力及創新創意的發展。

水上鄉公所表示，昇億水電材料有限公司，再度展現對教育的深厚承諾，三年來持續擔任贊助單位，不僅是金錢上的贊助，更是在實際行動上支持孩子們的學習體驗。公司長期參與體現了對教育及公共事務的承諾，董事長黃彥富先生特別關心教育事業，他的慷慨支持讓這場教育盛事更加豐富多元。

嘉義真愛扶輪社，在此次計劃中的積極參與，也是不可忽視的一環。社長林志忠及曾奕盛秘書暨全體社員的大力相挺，他們不僅提供了資源和協助，更在現場親身參與，為孩子們營造了一個充滿愛和支持的學習環境。這種社會企業的參與，為活動注入更多正能量。

「與你鄉育 創新教育行動計劃」秉持著豐富教學的理念，致力於讓孩童擺脫傳統板書教學的框架，透過全新思維及有趣的遊戲方式引領孩童深入認識教育的多元面向。這種革新的教學方法更切合現今時代的需求，激發孩童對學習的熱情，同時培養他們的思辨能力及創新創意的發展。

鄉長林緗亭表示，這次比較值得一提的是，宥森文化此次還特別邀請到南靖國小的優秀畢業生，現就讀於陽明交通大學電機所的同學，擔任此次營隊的課程隊輔教師。他們以豐富的學術背景和熱情投入，將與孩子們攜手探索知識的樂趣，共同塑造一個充滿啟發性的學習環境。

此外，南靖國小的曾俊銘校長也極力支持並相挺此次營隊，為學校的孩子們提供更多學習的機會。他的參與不僅體現了對教育的關切，也為這場教育盛事注入了更多的動力和期待。這樣的合作將確保「與你鄉育 創新教育行動計劃」在南靖國小掀起一陣豐富而深刻的學習風潮。

「與你鄉育 創新教育行動計劃」期待您的參與與支持，共同見證這場教育盛事。