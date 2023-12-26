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水上鄉推動共融募集全方位資源　聖誕市集打造裝置藝術夜光彩繪

▲▼ 水上聖誕市集水上民眾大呼有趣，裝置藝術漫步閃耀體驗 。（圖／水上鄉長林緗亭提供）

▲ 水上鄉公所辦聖誕市集 。（圖／水上鄉長林緗亭提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水上鄉公所24日《閃耀環保聖誕，歡樂 Up to You》活動，下午活動開跑一路至晚上8點，有環保市集、夜光顏料彩繪體驗、以及晚會點燈熱鬧表演，讓水上鄉不同年齡層的民眾都感受到濃厚有趣的聖誕儀式氛圍。

▲▼ 水上聖誕市集水上民眾大呼有趣，裝置藝術漫步閃耀體驗 。（圖／水上鄉長林緗亭提供）


活動中的市集、耶誕樹裝置藝術以及精彩的表演吸引了眾多水上民眾參與，成為鄉內一大盛事，活動以環保為元素，結合聖誕、親子等主題，設計出DIY體驗、回收、闖關趣味活動，並且邀請地方表演團體：水上國小弦樂、水上國中的管樂表演，幼能幼兒園的迎賓鼓舞、水上長青舞蹈班以及樂齡街舞班的舞蹈表演，還特別邀請專業團隊帶來螢光街舞以及互動性魔術表演。

▲▼ 水上聖誕市集水上民眾大呼有趣，裝置藝術漫步閃耀體驗 。（圖／水上鄉長林緗亭提供）

除此之外也有不少民眾為了一睹水上鄉公所外的光環境以及裝置藝術而來的民眾，本次燈飾佈置最大亮點是水上鄉公所正門口的裝置藝術，由藝術家楊海茜老師及熊藝術工作室以不同媒材編織，並由鄉長、柳林國小學生及樂齡學習中心共創拼貼，象徵乘載水上鄉一整年的祝福，迎接新的一年。

▲▼ 水上聖誕市集水上民眾大呼有趣，裝置藝術漫步閃耀體驗 。（圖／水上鄉長林緗亭提供）

▲ 水上鄉公所辦聖誕市集，讓民眾夜光顏料彩繪DIY。（圖／水上鄉長林緗亭提供）


水上鄉長林緗亭表示，從議員轉換成鄉長角色這一年來，在鄉政各方面務實地推動共融，拉近公部門與民眾的距離，積極爭取補助挹注及媒合民間資源，讓水上人接觸到更多元面向的公部門服務，及精緻化的款待。活動過程中也續續收到民眾的反饋：「夜光顏料彩繪DIY活動非常好玩，現場有螢光顏料以及夜光顏料，彩繪的同時還可以知道這兩個顏料之間的不同，十分有趣！」，更有民眾興奮地表示：「有吃又有玩還有表演能觀賞，水上鄉今年聖誕節感覺很不一樣！」。路過的年青民眾發現聖誕樹旁飄落著泡泡充滿浪漫氣息，忍不住駐足拍照。

活動結束後，水上鄉公所建築物外的耶誕裝飾，以及建物上的聖誕老公公將持續展示至明年一月，歡迎嘉義縣市的民眾能前來水上夜間漫步散策。

 
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