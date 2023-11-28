水上鄉路燈活動　認養十盞燈送保溫野餐籃

▲ 水上鄉公所愛心路燈認養，認養十盞燈贈送保溫野餐籃！ （圖／林緗亭提供）

記者翁伊森／嘉義報導

水上鄉公所113年路燈認養活動正式開跑，每盞認養費用為一千元，一年一期，一次認養十盞燈再贈送保溫野餐籃，認養者可以自選認養路段，獲認養的路燈也會貼附認養者名字，認養路燈的捐款收據可作為所得稅扣繳捐贈之用。水上鄉公所誠摯邀請有意願者加入認養行列，撥打05-2682406或親至公所建設課辦理。

嘉義縣水上鄉公所公用路燈認養自治條例107年訂定完成三讀公布後迄今，因未大力宣傳及推廣，一年認養燈數不到十盞，認養盞數成效不彰。因此，今年底特別規劃路燈認養活動，歡迎公、私立機關(構)、團體、寺廟、公司行號或個人熱心公益者，參與申請認養本鄉轄區道路公有路燈。

水上鄉長林緗亭表示，有明亮且安全的道路環境相當重要，水上鄉公所一年支付全鄉路燈電費高達280萬，金額相當龐大，為鼓勵民眾大力響應認養，我們推出「點亮水上-有您相挺」路燈認養專案，除可在燈柱載明認養者姓名，憑認養收據可抵免所得稅，企業大宗認養還可列營業費用抵稅，另外如果一次認養超過十盞，我們再贈送保溫野餐籃，感謝點燈相挺，認養款項未來可挹注電費、維護與汰換節能燈具，樽節公帑，讓公所有餘裕經費挹注更多便民公共建設，同時有助於為企業及個人建立良好形象，一舉數得。

目前推出認養專案後，不到一個月時間已登記認養了150盞路燈，感謝民眾的大力響應認養，照亮他人也照亮自己，期待再來有更多人用行動表達對鄉政的支持，也希望號召更多善心人士一同響應，照亮水上鄉的大街小巷。