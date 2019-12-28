水上鄉公所行政大樓新建　110年6月底完工

▲▼ 縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥，立委蔡易餘為水上鄉公所行政大樓新建工程動土起鏟。（圖／嘉義縣政府提供，下同。）

記者翁伊森／嘉義報導

水上鄉公所辦公廳舍完工於民國64年，迄今使用44年，歷經921地震的衝擊，經評估結果耐震能力已嚴重不足，牆面梁柱龜裂，為改善公所建物結構安全及房屋老化問題，水上鄉公所積極規劃興建水上鄉行政大樓，也獲得中央「前瞻基礎建設計畫」補助。水上鄉公所新行政大樓將斥資1億4000萬元興建，預定110年6月底完工，提供居民更好的服務品質。





水上鄉公所表示，原水上鄉公所歷經921地震的衝擊，建築物耐震評估結果其耐震能力已嚴重不足，鄉長劉敬祥積極爭取下，獲得內政部同意補助拆除重建，但原有基地面積不足，洽詢後方私有機關用地未果，考慮開挖地下室造價又大幅拉高，勉強由原址重建需設置臨時辦公室，又徒增搬遷裝修費用，且施工期間造成鄰近水上國小及水上市場交通不便。所幸在縣府與立委蔡易餘邀集國防部，協調有償撥用水上鄉柳新村基地(舊空軍眷村凌雲二村)，歷經多次協商後由國防部報請行政院核准，也獲得內政部同意變更基地。

水上鄉公所新行政大樓基地面積為3718平方公尺，建築物為4層樓高，樓地板面積4173平方公尺，總經費金額1億4000萬元，由建築師詹益源設計，並發揮巧思， 將水上鄉“水”的元素融入建物當中，屋頂處有水中氣泡，外牆四周採用鋁格柵，透過大量落地窗，營造波光粼粼的水漾感覺，內部有寬敞的洽公空間，明亮的辦公環境。此外，公所為讓工程能由優良廠商承攬，採用評分及格最低標方式辦理，汰除品質低劣履約不佳的廠商，惟招標期間遇上物價大幅上漲，邀標困難，多次無人投標，公所檢討並調整預算，最終在內政部的最後期限內完成發包，後續將由翔宏營造公司負責承攬施工。

翁章梁表示，公所是第一線接觸民眾的公部門，許多補助都是由公所向上申請的，因此，新的行政大樓將能提供居民更簡便、嶄新、舒適的公共服務品質，未來的水上將會有嶄新的發展，不管是南靖工業區、車站大平台以及水上重劃區，將會成為在地居民新的生活圈，共創地方繁榮發展。

鄉長劉敬祥感謝嘉義縣政府多方指導，也感謝蔡易餘委員協助取得新基地，希望在未來一年半後，新的行政大樓、新的百年建築能繼續為水上鄉民服務，帶動周邊居住、交通、以及經濟的發展，水上鄉未來的發展是指日可待。

27日縣長翁章梁、立委蔡易餘、水上鄉長劉敬祥、縣議員林緗亭、黃榮俊、楊秀琴、民政處長楊健人及多位鄉民代表共同舉行動土奠基儀式，祈求新建廳舍大樓施工過程順利、平安。

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