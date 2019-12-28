　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

水上鄉公所行政大樓新建　110年6月底完工

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 水上鄉公所行政大樓新建工程。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 縣長翁章梁、水上鄉長劉敬祥，立委蔡易餘為水上鄉公所行政大樓新建工程動土起鏟。（圖／嘉義縣政府提供，下同。）

記者翁伊森／嘉義報導

水上鄉公所辦公廳舍完工於民國64年，迄今使用44年，歷經921地震的衝擊，經評估結果耐震能力已嚴重不足，牆面梁柱龜裂，為改善公所建物結構安全及房屋老化問題，水上鄉公所積極規劃興建水上鄉行政大樓，也獲得中央「前瞻基礎建設計畫」補助。水上鄉公所新行政大樓將斥資1億4000萬元興建，預定110年6月底完工，提供居民更好的服務品質。

▲▼ 水上鄉公所行政大樓新建工程。（圖／嘉義縣政府提供）

水上鄉公所表示，原水上鄉公所歷經921地震的衝擊，建築物耐震評估結果其耐震能力已嚴重不足，鄉長劉敬祥積極爭取下，獲得內政部同意補助拆除重建，但原有基地面積不足，洽詢後方私有機關用地未果，考慮開挖地下室造價又大幅拉高，勉強由原址重建需設置臨時辦公室，又徒增搬遷裝修費用，且施工期間造成鄰近水上國小及水上市場交通不便。所幸在縣府與立委蔡易餘邀集國防部，協調有償撥用水上鄉柳新村基地(舊空軍眷村凌雲二村)，歷經多次協商後由國防部報請行政院核准，也獲得內政部同意變更基地。

▲▼ 水上鄉公所行政大樓新建工程。（圖／嘉義縣政府提供）

水上鄉公所新行政大樓基地面積為3718平方公尺，建築物為4層樓高，樓地板面積4173平方公尺，總經費金額1億4000萬元，由建築師詹益源設計，並發揮巧思， 將水上鄉“水”的元素融入建物當中，屋頂處有水中氣泡，外牆四周採用鋁格柵，透過大量落地窗，營造波光粼粼的水漾感覺，內部有寬敞的洽公空間，明亮的辦公環境。此外，公所為讓工程能由優良廠商承攬，採用評分及格最低標方式辦理，汰除品質低劣履約不佳的廠商，惟招標期間遇上物價大幅上漲，邀標困難，多次無人投標，公所檢討並調整預算，最終在內政部的最後期限內完成發包，後續將由翔宏營造公司負責承攬施工。

翁章梁表示，公所是第一線接觸民眾的公部門，許多補助都是由公所向上申請的，因此，新的行政大樓將能提供居民更簡便、嶄新、舒適的公共服務品質，未來的水上將會有嶄新的發展，不管是南靖工業區、車站大平台以及水上重劃區，將會成為在地居民新的生活圈，共創地方繁榮發展。

鄉長劉敬祥感謝嘉義縣政府多方指導，也感謝蔡易餘委員協助取得新基地，希望在未來一年半後，新的行政大樓、新的百年建築能繼續為水上鄉民服務，帶動周邊居住、交通、以及經濟的發展，水上鄉未來的發展是指日可待。

27日縣長翁章梁、立委蔡易餘、水上鄉長劉敬祥、縣議員林緗亭、黃榮俊、楊秀琴、民政處長楊健人及多位鄉民代表共同舉行動土奠基儀式，祈求新建廳舍大樓施工過程順利、平安。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
恐嚇勒索館長、余天　「小林」本尊現身警局曝內幕
驚覺「排便習慣」變了！　他照胃鏡揪「這病」...半年後走了
第一步做對是關鍵！韓國超夯卸妝霜正確用法「6步驟」曝光
人妻睡夢中「手機突爆炸」活活燒死！　鄰居驚曝：她有這個壞習慣
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

對嘴哥伴王美惠掃街　巧遇蔡壁如、學姐黃瀞瑩　雙方親切大合照

嘉義鐵線連辦8年捐血活動　預計募集3萬血袋

「珍蜜11號」有如綠寶石　梁立定奪高樹蜜棗節評鑑冠軍

周周送9萬消費券　台中文心南親子觀光夜市風光開幕

嘉義縣環境清潔競賽　竹崎、東石、民雄奪冠賺進百萬獎金

水上鄉公所行政大樓新建　110年6月底完工

嘉市文化公園紅花風鈴木盛開　成打卡新熱點

紀念已逝弟弟　蕭義崧、蕭義嶺捐贈百餘萬醫事巡迴車

桃園平鎮千人踩客家酸菜　鄭文燦：以「醃缸文化」結合美食推廣客家文化

國政座談最後衝刺 ！賴惠員：堅持節奏與步調直至勝利到手

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

不把市政當回事！3萬連署書送出 王淺秋嗆：罷韓連署偷跑不合法

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

陳小春嚴厲再上線！　Jasper大家面前忍淚：我不想說

電眼正妹棄鴻海高薪轉戰調查局！她低調求學...爸「超硬背景」曝光

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

對嘴哥伴王美惠掃街　巧遇蔡壁如、學姐黃瀞瑩　雙方親切大合照

嘉義鐵線連辦8年捐血活動　預計募集3萬血袋

「珍蜜11號」有如綠寶石　梁立定奪高樹蜜棗節評鑑冠軍

周周送9萬消費券　台中文心南親子觀光夜市風光開幕

嘉義縣環境清潔競賽　竹崎、東石、民雄奪冠賺進百萬獎金

水上鄉公所行政大樓新建　110年6月底完工

嘉市文化公園紅花風鈴木盛開　成打卡新熱點

紀念已逝弟弟　蕭義崧、蕭義嶺捐贈百餘萬醫事巡迴車

桃園平鎮千人踩客家酸菜　鄭文燦：以「醃缸文化」結合美食推廣客家文化

國政座談最後衝刺 ！賴惠員：堅持節奏與步調直至勝利到手

床上壞壞「猛撞好神勇」？醫警告子宮「整個壞掉」恐不孕

新年想換髮型快筆記！韓網票選6個最美髮色　午夜藍、奶茶棕2020持續爆紅

李現「無名指戴戒指」原因超爆笑　台上放閃粉絲：寵妳們呀！

CBA／林書豪猛砍33分白搭　首鋼遭同曦王睿5.3秒準絕殺

HAHA等6年奪SBS演藝大賞！《RM》得獎池錫辰致詞劉在錫狂催

宋楚瑜重批反滲透法：民進黨為何如此暴衝？

對嘴哥伴王美惠掃街　巧遇蔡壁如、學姐黃瀞瑩　雙方親切大合照

嘉義鐵線連辦8年捐血活動　預計募集3萬血袋

「珍蜜11號」有如綠寶石　梁立定奪高樹蜜棗節評鑑冠軍

企排明星賽／近2千人嗨翻最高票價秒殺　名古屋狼犬規劃來台打聯賽

地方熱門新聞

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

高二女作文感動法務部　父獲假釋哭了

假日逛好市多！人妻驚見「爆肥黑鼠」

台中公車10km免費　他搭一站換車被罵翻

南投中寮第一間小7開了　秒被鄉民塞爆

工廠火警消防局說明救災作為

嘉縣警局力推為民服務　

林智堅7年復興動物園　帶回兒時記億

「紅豆NI」萬丹紅豆牛奶節設攤　消費者按讚

靜岡大學管樂團高唱「明天會更好」

樂樂號雙層巴士來了 周末28、29兩日限定

台南工廠火警受災戶要真相消防局說明

桃園千人踩客家酸菜　結合美食推廣客家文化

嘉義南區扶輪社捐助復康巴士

更多熱門

相關新聞

台南立人國小新建幼兒園陳亭妃爭取成功

台南立人國小新建幼兒園陳亭妃爭取成功

台南市北區立人國小專供幼兒園上課的八德樓，因老舊且耐震不足將於2021年拆除，五班幼兒園將面臨無教室上課的窘境，市議員陳怡珍向立委陳亭妃反應，立委陳亭妃立即向教育部爭取，16日教育部正式核定立人國小新建幼兒園工程案，將補助興建經費8124萬元。

2020年新建餘屋總量　恐衝10萬戶

2020年新建餘屋總量　恐衝10萬戶

學甲新建養雞場　說明會不歡而散

學甲新建養雞場　說明會不歡而散

台9線246K改道行駛新建馬太鞍溪橋

台9線246K改道行駛新建馬太鞍溪橋

綠島國小拆除老舊宿舍　新建奠基

綠島國小拆除老舊宿舍　新建奠基

關鍵字：

水上鄉公所新建

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

網爆「彭于晏張鈞甯台北結婚」！工作室跳出秒回

約看夜景　她第2次床戰竟哭了

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

全球百大帥哥美女瘋傳！子瑜跌到第15名

22歲網美等公車遭「拜觀音式」刺穿骨盆！卵巢爆裂休克

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

兒超速被拍　警官爸樂喊：孩子長大了

韓國瑜拋「勞退政策」　名嘴連4次哀嚎

綠帽新郎報復！婚宴播「新娘床戰姐夫」影片

獨／鄭亞確定下車「掰了2年《女兵》」

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

寶寶嗆到「滿臉奶」　護理師竟笑發IG

更多

最夯影音

更多
小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...

小黃運將伸鹹豬手騷擾「狂摸腿」 女乘客機警蒐證：他摸一整路...
我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

我叫韓國瑜！百年難得的政治奇才　「豬八戒」架空蔡英文...國家被吃掉

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

控藍營造謠！呱吉嗆：網路我專家 「再鬧把你們網軍老家抄出來」

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

勇消冒千度高溫搶救工廠大火！議長現場飆罵指揮官...網友怒轟

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

霍思燕自爆老公7年前肉麻話告白！　杜江傻眼：老底兒都扒光了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面