嘉義水上青農創新發想植物新商機　鹿角蕨創意賀匾「蕨對優秀」　

▲▼鹿角蕨創意賀匾，搭上百萬鹿角蕨熱潮，水上公所與農民合作完成具生命力的創意賀匾 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣今年二月底國際鹿角蕨大賞，其中一株被稱為「神獸等級」的珍妮侏儒鹿角蕨，以600萬元高價現金成交，引發熱議。足以證明鹿角蕨已是現在的植物顯學;水上鄉公所結合在地創意工作者，用鹿角蕨組合出特色賀匾，有別於傳統生硬的賀匾，吸引不少民眾前往選購，鄉長林緗亭則希望透過這樣的創意推廣，帶動更多植物林業商機。

▲水上鄉長林緗亭對於青農鹿角蕨創意賀匾，甚至發想出「蕨對優秀」、「蕨得很棒」等創意匾額表示相當有才 。（圖／記者翁伊森翻攝）

在阿里山山腳下的嘉義縣水上鄉三界埔，濕度、溫度都適合植物生長，是嘉義縣政府苗圃的所在地；青農許柏凱在當地種植樹苗十多年，近年來開始種植鹿角蕨，越種越有心得。也由於鹿角蕨有生機、有活力，取「蕨」的音，發想出「蕨對優秀」、「蕨得很棒」等創意匾額，成為近年來民眾購買授贈的新選擇。

▲▼鹿角蕨激發青農創意 。（圖／記者翁伊森翻攝）

水上鄉長林緗亭表示，因為疫情大家關在家裡的時間很久，全世界都在瘋室內植栽，在屋內養起盆栽，包括多肉植物及觀葉植物都非常受歡迎！許柏凱從一開始接觸鹿角蕨玩出興趣也玩出了專業，也經由創意發想創造新商機。

▲水上鄉長 林緗亭(圖中)、嘉義青農 許柏凱(圖右)、買鹿角蕨的女士陳雅雯(圖左)極力推薦鹿角蕨創意賀匾。（圖／記者翁伊森翻攝）