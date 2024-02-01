　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

告別兔年！3生肖年後將鹹魚翻身　大喜降臨有望暴富

▲▼年終，紅包，獎金，土豪，錢嫂。（圖／記者李佳蓉攝）

▲3生肖在年後有望迎來鹹魚翻身。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者隋昊志／綜合報導

相信不少人都曾讀過「天將降大任於是人也，必先苦其心志」，甚至視為座右銘砥礪自己，兔年進入倒數計時，甲辰龍年即將到來，命理專欄《搜狐網》點名3生肖，在年後即將谷底反彈，迎來鹹魚翻身的時刻，不但在工作上大有斬獲，也會得到貴人相助，有機會暴富賺進大把鈔票。

生肖兔
屬兔的人聰明努力，做事心態相當積極，過去一直勤奮不懈的付出，將會迎來驚人回報。雖然先前可能因為某種原因，導致做事不順利，也因此讓他們缺乏安全感，工作效率大打折扣，但在過完年後，屬兔的人將會一掃過去的陰霾揚眉吐氣，工作上也將開始順風順水，只要在財務方面保持務實，等到時機成熟就能夠賺得盆滿缽滿，過去吃的苦越多，鹹魚翻身後的福氣就會越厚。

生肖虎
屬虎的人在春節後，整體氣勢如虹，運勢相當旺，不服輸的他們做事充滿幹勁，很容易吸引貴人的注意，並給予各種支持。屬虎的人可以在自己的專業領域內不斷學習，不斷積累經驗，在貴人的幫助之下，事業會越來越順利，也讓新的一年得以風生水起，財源廣進，讓自身的財庫更加充盈。

生肖鼠
屬鼠的人頭腦靈活，處理事情善於變通，向來懂得人情世故的他們，人緣都很不錯。只要不怕吃苦，將自己的工作目標設定清楚，維繫住良好的人際關係，保持積極正能量的態度，進入甲辰龍年後，就能夠順利轉運，工作一旦順利，財運跟收入也將水漲船高，但也千萬別忘了要守好財庫，做好儲蓄工作，才能讓經濟狀況更加穩定。

►慶祝《ETtoday學習雲》平台開站，早鳥優惠4折起，輸入《ET99》再享9折！
☛手刀前往 ETtoday學習雲 選課囉~

ET快訊
台灣阿嬤在日本走失　「她有糖尿病」女兒哽咽急：1天沒吃藥了
YouTuber宣布「要分開了」！

分享給朋友：

追蹤我們：

窺探更多女人心事，按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 運勢最新 全站最新

告別兔年！3生肖年後將鹹魚翻身　大喜降臨有望暴富

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

民眾黨推黃珊珊選立法院長　國會第一戰藍綠白合作破局

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

江大成「害胡瓜背鍋」道歉了　不認愛熊霓...媽媽徐薇：好好交友

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

劉子銓顧娃「先餵妹妹吃飽」超有愛　笑曝典典寶寶：變得挺欠揍的！XD

夏于喬「DIY放縱嬌喘」怕公婆看　苗可麗「用水柱沖那裡」：有點感覺

告別兔年！3生肖年後將鹹魚翻身　大喜降臨有望暴富

快訊／幫樂天女孩私接商演「經手2600萬元」　裁定陳元凱羈押禁見

日本富士通引爆「英國最大冤案」道歉了　郵局700員工離奇被告詐欺

遊客爬樂山大佛頭頂「就地解放」！旁人看傻：孫悟空都不敢

潮嚮山海基隆龍賀禮年節　新聚落限定市集2／2熱鬧登場

BBOY NANA冠名基隆街舞空間　謝國樑廣邀全台青少年尬舞交流

普丁潛在挑戰者　反戰人士納德茲丁通過連署爭取參選

正妹拉麵店老闆爆紅　親曝想生孩…揭「理想型」！開口唱歌粉絲跪了

告別兔年！3生肖年後將鹹魚翻身　大喜降臨有望暴富

基隆打火英雄化身魔鬼剋星　攜手SONY聯名桌曆震撼登場

快訊／基隆洗衣工廠凌晨大火　廠內堆7千公升易燃油

一包不到11元 東森幣折後最低897元

運勢熱門新聞

3生肖年後將鹹魚翻身　大喜降臨有望暴富

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

2024年1月各生肖運勢出爐

優柔雙魚男愛上鐵面摩羯女　軟硬CP在一起堪比偶像劇

別輕易踩雷　讓12星座瞬間變冷淡原因

未來七年都有影響！天王星入金牛座　經濟大環境衝擊12星座

12星座暗戀訊號

12星座想念對方的行為　牡羊直飛對方面前

12星座男在乎會「這樣」　金牛男變忽冷忽熱？

曖昧時對方「慢回訊息」　原因有這些

12星座愛上的祕密　藏在「這些」舉動裡

我也喜歡你！　12星座對你動心的「曖昧暗示」

7大辦公室風水公開助避開麻煩事

對方試探性問「3問題」　就是想在一起

更多熱門

相關新聞

命理老師點名龍年「3生肖」好運臨門

命理老師點名龍年「3生肖」好運臨門

農曆春節倒數計時，命理老師李玉珮分享，國曆2024年2月4日後進入立春，正式進入龍年，她點名吉星高照的3個生肖可趁勢把握讓今年度的好運，若今年屬於較有動盪的生肖，凡事當然諸多謹慎小心。

12星座2月「財運、事業、愛情」運勢曝！

12星座2月「財運、事業、愛情」運勢曝！

9999份美金紅包　西螺福興宮「好運龍來」亮相

9999份美金紅包　西螺福興宮「好運龍來」亮相

勞動部薪資差額補貼金春節前入帳

勞動部薪資差額補貼金春節前入帳

關鍵字：

生肖運勢甲辰龍年春節財運

讀者迴響

熱門新聞

即／濃霧吞沒11縣市　能見度不足200公尺

YouTuber嘟嘟人宣佈「要分開了」

獨／5億高中生已冰封272天　天數超越這奇案

7男換妻性侵！　嫌犯判鞭刑12下不服上訴

生活規律愛運動「仍患惡性腫瘤」！33歲男星被醫告知恐截肢

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

台灣嬤在日走失　女兒：她有糖尿病

研究：女生60歲後「體重呈1狀態」　有機會多活30年

宛宛兒「開3.5萬徵助理」被嫌錢少！傻眼開炮：要求一堆

「立春」要來了！命理師曝「存168元」招財法

這貼圖太大！從LINE爬出「塞滿螢幕」爆恐懼

涉私接商演挨告！樂天女孩穎樂：我對得起自己良心

講電話「超多人有1習慣」　她不解：到底為什麼？一票爆共鳴

延吉街擂台賽！2男互毆後交纏畫面曝

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

更多

最夯影音

更多
糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上
不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

不想輸...盡力撲壘包仍被Out　嘉中球員賽場落下「不甘淚水」

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

雪碧到北檢提告Toyz了！　被罵破麻...告侮辱+誹謗

民眾黨推黃珊珊選立法院長　國會第一戰藍綠白合作破局

民眾黨推黃珊珊選立法院長　國會第一戰藍綠白合作破局

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

4樂天女孩深夜訊問到天亮　前領隊、前經紀人遭移送

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面