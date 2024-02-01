告別兔年！3生肖年後將鹹魚翻身　大喜降臨有望暴富

▲3生肖在年後有望迎來鹹魚翻身。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者隋昊志／綜合報導

相信不少人都曾讀過「天將降大任於是人也，必先苦其心志」，甚至視為座右銘砥礪自己，兔年進入倒數計時，甲辰龍年即將到來，命理專欄《搜狐網》點名3生肖，在年後即將谷底反彈，迎來鹹魚翻身的時刻，不但在工作上大有斬獲，也會得到貴人相助，有機會暴富賺進大把鈔票。

生肖兔

屬兔的人聰明努力，做事心態相當積極，過去一直勤奮不懈的付出，將會迎來驚人回報。雖然先前可能因為某種原因，導致做事不順利，也因此讓他們缺乏安全感，工作效率大打折扣，但在過完年後，屬兔的人將會一掃過去的陰霾揚眉吐氣，工作上也將開始順風順水，只要在財務方面保持務實，等到時機成熟就能夠賺得盆滿缽滿，過去吃的苦越多，鹹魚翻身後的福氣就會越厚。

生肖虎

屬虎的人在春節後，整體氣勢如虹，運勢相當旺，不服輸的他們做事充滿幹勁，很容易吸引貴人的注意，並給予各種支持。屬虎的人可以在自己的專業領域內不斷學習，不斷積累經驗，在貴人的幫助之下，事業會越來越順利，也讓新的一年得以風生水起，財源廣進，讓自身的財庫更加充盈。

生肖鼠

屬鼠的人頭腦靈活，處理事情善於變通，向來懂得人情世故的他們，人緣都很不錯。只要不怕吃苦，將自己的工作目標設定清楚，維繫住良好的人際關係，保持積極正能量的態度，進入甲辰龍年後，就能夠順利轉運，工作一旦順利，財運跟收入也將水漲船高，但也千萬別忘了要守好財庫，做好儲蓄工作，才能讓經濟狀況更加穩定。