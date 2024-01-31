春節7天連續假！雲嘉南96代檢廠暫停服務　提前驗車免受罰

▲▼ 監理單位提醒年前車檢莫忘記，春節出遊好安心 。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

113年農曆春節將屆，自113年2月8日(星期四)起至113年2月14日(星期三)止7天連續假期，交通單位提醒，期間嘉義區監理所、嘉義市監理站、雲林監理站、麻豆監理站、臺南監理站暨轄管雲林、嘉義、臺南地區96家汽車代檢廠，都暫停受理車輛檢驗服務，請車主提前完成車輛定期檢驗，以免逾期受罰。

嘉義區監理所所長黃萬益表示，為確保行車安全應做好車輛定期保養，並應依指定檢驗日期完成定期檢驗，如此才能確保車輛狀況良好及行車安全。年假將屆，請車主檢視行車執照上指定檢驗日期，可於指定檢驗日期前後一個月內提前完成定期檢驗作業，才能避免連續假期結束後驗車大排長龍，浪費您寶貴時間排隊等侯情形。

嘉義區監理所進一步指出，若您的愛車因故未能提前完成檢驗且應到檢日期最後一天剛好在連續假期期間，得順延至假期後第一個上班日(113年2月15日)辦理檢驗，建議民眾可多多利用車輛代檢服務於連假前完成定期檢驗。

若車主年前定檢未合格(7天內免費複驗1次)，春節連假考量車主需要充裕時間檢修車輛，免費覆驗1次期限得再展延至113年2月19日(星期一)上班日。車主可於監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw/)或利用監理服務App查詢代檢廠地址、電話及每日驗車餘額等資訊，車輛定期檢驗逾期仍未辦理者，將依法舉發處罰，敬請多加留意。

最後貼心提醒大家，為避免春節期間出遊塞車影響遊興，歡迎多搭乘公共運輸，春節期間有多項免費及優惠措施，可多加利用，相關訊息可至公路局網頁查詢(https://www.thb.gov.tw/)。