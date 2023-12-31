嘉義區監理所駕訓班評鑑成績　國立嘉義高工附設、大台南獲特優

▲ 112年度嘉義區監理所雲、嘉、南地區駕訓班評鑑成績出爐。（圖／嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義區監理所為提升汽車駕駛人訓練機構之教學訓練品質，培養優良之汽車駕駛人，促進交通安全，依據交通部訂頒「民營汽車駕駛人訓練機構督導考核要點」規定，每2年定期辦理雲嘉南轄區駕訓班評鑑，今年評鑑團隊由監理機關及外聘專家共同組成，評鑑區域包含雲林縣、嘉義縣市及台南市等地區共41 家汽車駕訓班，歷經專家學者嚴格評審下，112年度駕訓班評鑑結果，由嘉義市「國立嘉義高工附設駕訓班」及臺南市「大台南駕訓班」等2家榮獲評鑑「特優」獎，另有26家獲「優等」、13家獲「甲等」。

嘉義區監理所表示，駕訓班評鑑項目及標準係依照督導考核要點所附「民營汽車駕駛人訓練機構督導考核評分表」辦理。評鑑總分為675分，其中「特優」為610分-675分，「優等」為545分-609分，「甲等」為480分-544分，評鑑項目包含行政管理、師資、教練車、教室、訓練場地、教材、教具、電化教育、修護實習、收費情形、學科上課情形、術科教學狀況、研究發展情形、消費者服務、政策推廣情形、學員違規及肇事比率情形等大項，駕訓班必須達610分的高門檻，才能入選為「特優」；評鑑結果可供消費者參考選擇，報名時也要簽訂及瞭解汽車駕駛訓練定型化契約內容，以保障自身權益。

本次駕訓班評鑑結果詳細資料，可上嘉義區監理所網站(https://cyi2.thb.gov.tw)/監理業務/駕照/駕訓班評鑑結果一覽表查詢。