變態老公設局　7人妻遭7男「換妻」性侵！嫌犯判鞭刑12下不服上訴

▲ 人妻被老公設局「換妻」性侵。（示意圖）

圖文／鏡週刊

轟動新加坡全國的「7男換妻案」，繼主嫌老公遭判關29年及24下鞭刑後，另外一名嫌犯O男堅持不認罪，但法院最新判決顯示，認定O男有罪，判處13年徒刑及鞭刑12下，而O男不服決定上訴到底。

據新加坡《聯合早報》報導，這起事件發生在2010年至2018年間，有7名37至53歲的華裔男子，性侵7名年齡介於41至49歲女子。這7名男子組織「換妻俱樂部」，並設局讓各自的妻子們淪為性奴，並下藥輪流性侵。

其中主嫌J男的妻子2020年查看老公的手機時，無意間發現這個恐怖的換妻群組，更發現自己是受害人之一，於是報警處理，這起事件才因此揭發。

報導指出，主嫌J男最後被重判29年徒刑與鞭刑24下，其他成員也被判10年以上刑期與鞭刑。不過唯獨從事金融業的O男遲遲不認罪，目前法院最新判決仍認定O男有罪，判處13年徒刑及鞭刑12下。但O男透過律師表示，對於此判決不服，會持續上訴到底。

★鏡週刊關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

照片拍到11雙高級女鞋+1雙男拖鞋 不覺得怪怪嗎？網友狂猜「多人運動」

員警路邊臨檢慘被另一車輛撞飛 恐怖影片曝光！結局太奇蹟

被逼簽「每週愛愛次數」 她看婚前協議書怒喊：還要我淨身出戶