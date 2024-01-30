「戰狼小姊姊」傳有空戰新任務　柯文哲派他當祕書長布局組織戰

文圖／鏡週刊

大選落幕，民眾黨主席柯文哲首次出戰總統失利，選後已悄悄展開黨部組織調整與黨務布局，醞釀再戰！本刊掌握，為強化組織、紮根基層，民眾黨祕書長確定將由柯文哲競選辦公室主任周榆修接任，另為擴大空戰經營，除既有的文宣部，將另設新聞部；至於被柯粉稱為「戰狼小姊姊」的柯競辦發言人陳智菡也有新任務，將負責掌管黨新設的政策部門，因民進黨政策會新任執行長是綠營頗具空戰聲量的王義川，未來「白綠交鋒」預料將成焦點。

柯營知情人士透露，周榆修過去曾任民進黨青年部副主任，在綠營算是蘇系，加入柯市府團隊、乃至於柯成立競選辦公室後，他都替柯負責組織人脈的工作；這次大選，民眾黨在空戰持續進化，證明的確可接觸到不少中間選民及年輕人，但相較於藍綠兩黨，組織發展仍有一定侷限，柯選後有意強化基層組織紮根，有組織經驗的周榆修因此出線獲柯青睞。

▲曾任民進黨青年部副主任的周榆修可望接任民眾黨祕書長。（翻攝自民進黨青年部臉書）

至於現任祕書長周台竹則擬繼續負責黨的涉外事務。黨內人士表示，這次選舉結果讓國際紛紛關注民眾黨在台灣政壇所扮演的角色，英國廣播公司（BBC）甚至以「撼動台灣政壇的黑馬」形容，因此黨將繼續深化國際宣傳與溝通，柯有意讓擁有外交背景的周台竹「華麗轉身」，在黨內另設涉外職位交給周負責。

此外，本刊掌握，柯選後也認為，這次總統、政黨選票雙雙突破2成，代表政壇第三勢力板塊已成形，加上國會掌握8席關鍵少數力量，因此黨的政策、路線必須要更清晰，黨部有必要成立政策部門；此部門的名稱尚未確定，可能取為政策會、政策中心或政策部。

▲柯粉稱為「戰狼小姊姊」的陳智菡可望掌民眾黨新成立的政策部門。（翻攝自陳智菡臉書）

柯營知情人士說，黨的政策部門未來除了對接新聞、文宣部門負責政策宣傳，也要與黨團立委有良好溝通，並擬由從市府到柯競辦期間擔任柯多年發言人的陳智菡負責與國會8席立委溝通、對接政策，讓黨部與黨團的政策能統一戰線。

而柯最擅長的空戰部分，民眾黨現全由文宣部負責，改組後，將新設新聞部，專職負責新聞輿情及發言人等事務，擬由柯競辦發言人吳怡萱負責，但尚未定案，文宣部未來將專心處理社群宣傳。

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