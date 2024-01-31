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不只房間沒整理！高嘉瑜再爆「12年沒好好洗過車」　網笑：先洗枕頭

高嘉瑜自爆12年來沒有好好洗過車子。（翻攝自高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜自爆12年來沒有好好洗過車子。（翻攝自高嘉瑜臉書）

圖文／鏡週刊

民進黨立委高嘉瑜先前因曝光房間亂糟糟、發黃枕頭的照片，衝擊無數網友，昨（30日）晚高嘉瑜再自爆12年來沒有好好洗過車，這次花4小時請專業人士清洗、整理雜物，終於煥然一新，讓網友們無情吐槽「先洗枕頭好嗎」。

有「港湖女神」稱號的高嘉瑜，3年前在臉書曝光自己房間的照片，衣服堆積如山還混入幾個衣架，床鋪也全是衣服堆，只留了一個小空間睡覺，最驚人的是嚴重泛黃的枕頭，當時她說，那是她睡了10年的枕頭、非常舒服，只要套上乾淨的枕頭套就看不到泛黃了，並強調家裡沒有蟑螂。

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高嘉瑜的泛黃枕頭深刻在網友腦中。（翻攝自高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜的泛黃枕頭深刻在網友腦中。（翻攝自高嘉瑜臉書）

2024大選高嘉瑜挑戰連任失敗，她笑稱「終於有時間可以好好整頓自己與房間」，房間還沒整理，先把愛車洗乾淨了。昨晚高嘉瑜在臉書發文，透露自己12年來沒有好好洗過車，為了節省時間，常常都是在自動洗車沖一沖，這次找了專業人士花4小時仔細整理，「從裡到外包括雜物一次清理，洗完真的煥然一新」。

這讓網友想起了高嘉瑜那泛黃的枕頭，「經典的房間，車一定更經典~」「先洗枕頭好嗎」、「哇！車比枕頭乾淨了」、「枕頭有順便帶去洗嗎？」「下次要開箱房間清潔了嗎？」「有房間整理前後嗎」、「你那張堆滿衣服的床也可以整理一下」；另有人好奇她的車子跟房間比起來，哪個比較久沒洗，高嘉瑜回應「差不多」，也透露泛黃的枕頭還在。

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