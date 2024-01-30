　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本男被「台灣海歸女」詐騙3700萬日圓　假借轉賣賺價差真詐財

日本6旬男被「台灣海歸女」詐騙3700萬　假借轉賣賺價差真詐財

▲日本北海道男子被一名自稱是「台灣海歸」的女子騙走3,700萬。（東方IC）

圖文／鏡週刊

日本一名住在北海道函館的60多歲男子，去年12月29日於社群平台上認識一名自稱「台灣海歸」的40多歲女子，該名女子以「轉賣賺價差」話術誘騙男子掏了3,700萬日圓（約新台幣782萬元），直到某次男子又準備匯出1,800萬日圓（約新台幣381萬元）時，機警的銀行員發現不對勁，男子才知道自己被騙了。

據《北海道放送》報導，警方指出，該名男子去年12月29日在社群平台認識一名女子，該名女子自稱是「台灣海歸」、40多歲的Satomi，並向男子介紹一個二手拍賣APP，表示可以透過APP購入商品後，再轉賣賺取大量利益。

男子聽信Satomi的話，在該APP上購買冰箱、智慧型手機、高級手錶等商品並轉賣，對方以「商品購買費及手續費」為由，要求男子轉帳到指定銀行帳戶，1月4日至21日期間，男子共進行了44次匯款，被騙走3,700萬日圓。直到男子再次遵循APP指示，準備匯款1,800萬日圓的手續費時，銀行查覺到有不自然金流而與男子聯繫，這起詐財案才曝光。

警察表示，自去年秋天開始，投資等金融商品類的特殊詐欺案件急遽增加，呼籲民眾碰到金錢問題不要獨自做決定，可以與周遭的人討論，或是撥打警察諮詢專用電話詢問。

更多鏡週刊報導
82歲老婦險遭愛情詐騙30萬　「老公」甜言蜜語曝光了
2台人在菲律賓詐騙當地人！持槍、大麻遭逮　最重恐處終生監禁
她用交友軟體大嘆心好累　曝挑男生「這1款」99％是詐騙

ET快訊
巧連智傳大量解僱200人　業者回應了
神棍性侵母女　誆「妳的先生引鬼入厝」
獨／國道客運最新漲幅出爐！三排椅運價漲23%　四排椅調7%~
女割痔瘡「舒眠麻醉」枉死　女醫無刑責卻得賠259萬
快訊／營運9年　Garena宣布結束代理
快訊／23歲女騎自行車　遭輾當場死亡
女遊客巴黎遭2男輪流性侵　完事丟路邊
172萬人受惠！國民年金調增7.34％　2月底入帳
快訊／4樂天女孩遭約談　球團回應了
女星市場買2片甜糕「結帳359元」嚇壞　北市府稽查：最高罰1

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

掉入滑雪場「禁區8公尺深雪洞」　陸客赴日滑雪身亡

日46歲男店員「超商打工10年」只領最低時薪　1理由決定不辭職

點中杯咖啡「偷按大杯」！日校長涉偷竊　貪小便宜遭免職

日本男被「台灣海歸女」詐騙3700萬日圓　假借轉賣賺價差真詐財

安全氣囊撞碎太陽眼鏡　29歲女1眼「慘被碎片攪爛」永久失明

華府出手了！中國駭客恐破壞美國關鍵基礎設施　干預美國協防台灣

巴基斯坦前總理洩露國家機密　判刑10年

未婚夫逼簽婚前協議「每周上床X次」！　她怒：我是性奴嗎？

澳洲女議員被迫「隆乳露腰」　PO照批媒體修圖：歧視從政女性

美國女看巴黎時裝周「遭2男撿屍性侵」　完事後慘被丟包路邊

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

名畫「蒙娜麗莎」遭2女攻擊　高呼：農民正在工作中死去

撞擊瞬間曝！轎車突左偏撞上　緩撞車衝破護欄墜10m橋下

丁特點超哥餐廳醋飯1缺失！　「乾濕度不一」海瓜子還有沙

SJ利特被圭賢虧是老人：髮箍^^　誰最愛E.L.F.？全體特技大會XD

網紅詹姆士大鬧賣場2度道歉！　「90度鞠躬5次」網抓包偷笑

掉入滑雪場「禁區8公尺深雪洞」　陸客赴日滑雪身亡

日46歲男店員「超商打工10年」只領最低時薪　1理由決定不辭職

點中杯咖啡「偷按大杯」！日校長涉偷竊　貪小便宜遭免職

日本男被「台灣海歸女」詐騙3700萬日圓　假借轉賣賺價差真詐財

安全氣囊撞碎太陽眼鏡　29歲女1眼「慘被碎片攪爛」永久失明

華府出手了！中國駭客恐破壞美國關鍵基礎設施　干預美國協防台灣

巴基斯坦前總理洩露國家機密　判刑10年

未婚夫逼簽婚前協議「每周上床X次」！　她怒：我是性奴嗎？

澳洲女議員被迫「隆乳露腰」　PO照批媒體修圖：歧視從政女性

美國女看巴黎時裝周「遭2男撿屍性侵」　完事後慘被丟包路邊

《巧連智》傳向勞動局通報大量解僱200人　業者低調：無法證實

狂陪吃網美餐廳！女友「嫌拍照爛」怒分手　男氣笑：各位小心

游覽車視線死角釀禍！7歲男童慘「壓死在車底」　身體被遭反覆輾壓

趙小僑同框劉子銓慶生　「作為母親非常矛盾」吐真實心聲：該放手

掉入滑雪場「禁區8公尺深雪洞」　陸客赴日滑雪身亡

日46歲男店員「超商打工10年」只領最低時薪　1理由決定不辭職

獨／國道客運最新漲幅出爐！三排椅運價漲23%　四排椅調7%~11%

花美男韓星發福1倍「穿綠羽絨外套」太震撼　韓網虧：奉皙呀～

超準心測！一張圖秒測你「身邊小人」是誰？

賴清德指新內閣「不完全是民進黨」　柯建銘：指用人唯才非聯合內閣

國際熱門新聞

正妹牙醫排登機櫃大鬧　脫衣全裸「露妹妹」

低成本AV片太好賺　大馬女大生「為錢下海」

泰狼父性侵女兒和繼女　媽媽裝沒看見

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

三戰近了？專家：當前情勢比1914年危險

赴巴黎時裝周　美國女遭2男撿屍性侵丟路邊

28歲女安樂死前「用梗圖說再見」　網友：好好睡吧

全球「最佳城市」　台北擊敗大阪、香港

男輪椅上遭2比特犬圍攻　撕咬下大塊肉

鋼琴家又出招　新貼紙回敬中國遊客

葉門叛軍劫貨輪給觀光　付錢就能看

日本大學生上課煮火鍋　教授：很開心

波音再出包！飛機飛到一半「擋風玻璃裂開」

經濟學人：香港變得中國化　愈來愈不像國際城市

更多熱門

相關新聞

周杰倫搶到第一張門票！　登台北大巨蛋開唱時間點曝光

周杰倫搶到第一張門票！　登台北大巨蛋開唱時間點曝光

周杰倫（周董）甫結束英國、巴黎兩地《嘉年華》演唱會，口碑、票房皆叫好叫座，今（30）傳出他將成為首位在台北大巨蛋舉辦演唱會的歌手，時間就訂在五月底，預計開兩場以上，以一場4萬人為限，估計將吸引8萬人搶看，一旦兩場完售，可望再加開一場。

NET踢鐵板！　3億蓋商場被「整碗捧去」

NET踢鐵板！　3億蓋商場被「整碗捧去」

水深火熱！日本石川強震災民難恢復日常生活

水深火熱！日本石川強震災民難恢復日常生活

日琵琶湖「遊艇翻覆」！3男漂海面死亡

日琵琶湖「遊艇翻覆」！3男漂海面死亡

年獎入袋投資虛擬幣　遭詐31萬

年獎入袋投資虛擬幣　遭詐31萬

關鍵字：

詐騙日韓要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

把握好天氣！　下波「極冷空氣」抵達時間曝

藝人林彥君尪「車神一哥」吞贊助費下場曝

雪碧談醋飯被反嗆「破麻回去伺候乾爹」　怒提告Toyz

日網美來台「餐廳露出」日台網友留言兩樣情

Albee遭出征後首現身「全程尷尬臉」！

限時8天！國泰航空祭「香港機票買1送1」　即起開搶

歐陽靖突發不自殺聲明！　遭放話威脅「斷唯一生路」

獨／緬甸靜宜女大生懷孕8月！自首赴陸候審

周杰倫搶到第一張門票！　登台北大巨蛋開唱時間點曝光

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

「友傳LINE新貼圖」螢幕狂動！她路邊嚇尖叫

數學老師滑雪「外套全開」剩比基尼　粉絲看傻

張清芳離婚4年「內幕全說了」！　

工程師拔2顆牙　昏迷顱內出血亡

更多

最夯影音

更多
Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦

Toyz露傷口撂話「超哥捐1億」才和解　不評論統神罵聲：社會自有公評啦
尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

尼克星衝超派日料店內用！　批醋飯難吃：Toyz還客氣了

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

福原愛「首場直播帶貨」業績慘烈　陸網友：為何要買小三賣的貨

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

五月天阿信唱一半「跑到暗處噴藥」　瑪莎飆高音「被他打斷」超氣XD

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

國道上強忍胸痛停路肩！　司機捨身保21乘客後身亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面