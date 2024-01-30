陸民航局取消M503偏置航線　國台辦：舒緩航班壓力有利兩岸來往

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸民航局今（30）日宣佈取消M503航線自北向南飛行偏置，以及啓用 M503航線 W122、W123銜接航線由西向東運行，原本向西（大陸方向）偏移6海里航線取消，陸方恢復原本與國際民航組織申請的正式路線。對此，大陸國台辦陳斌華也回應，主要緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少誤點，也有利於兩岸航班營運。

陳斌華指出，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啓用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作。該航線2015年3月開通以來，運行平穩，安全可靠，為改善航班運營、滿足民生需要、促進經濟發展。

陳斌華表示，取消M503航線自北向南飛行偏置和啓用M503 航線 W122、W123銜接航線由西向東運行，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，滿足亞太地區航空運輸發展需要，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。

回顧M503航線爭議，2007年大陸民航局計劃在海峽中線西側劃設新國際民航航線，和美國等多國航空專家確認航線的設計以及安全評估，正式向國際民航組織（ICAO）申請核准，指定該航線代碼為M503，預計2008年正式啟用。

當時M503配套有三條聯絡線，通往東山、福州、廈門，編號為W121，W122，W123，該航路與金門、馬祖使用機種的航路高度不同，早在之前向ICAO申請也認定無飛航安全疑慮。最終因陳水扁政府抗議施壓，大陸民航局延後公布開設航線。

Ｍ503爭議延續到2015年馬政府時代，大陸方面宣布在自己境內M503航線生效（上海飛行情報區），在東南沿海劃設M503、W121、W122及W123新航路，同年3月5日凌晨生效。其中，海峽中線西側（大陸方向）南北向M503航路距台北飛航情報區邊界（海峽中線）最近距離是7.8公里。

當時我交通部抗議，陸方畫出的M503航路貼近台北飛航情報區邊界，東西向連接航路W121、W122及W123極可能影響台灣往返金馬地區W6、W8及W2航路飛航。

最後，通過小兩會協商，雙方達成兩項初步共識，一是M503實際航線飛行線向西移6海里（往大陸方向），以「由北向南」方式單向航行，距離當時尚有默契的海峽中線有10.2里（約18.9公里），實際航行再向西偏置4里（7.4km），已超過國際標準10公里航空安全邊界線。二是W121等3條航路不實施啟用。

▲大陸民航局取消M503航線自北向南飛行偏置。（示意圖／CFP）

2018年1月4日大陸民用航空部門通知我方，正式啟用餘下的M503航線北上運行及相關銜接航線開始啟用，早到蔡政府強烈抗議。當時大陸國台辦也回應，回溯該航線在轄境內設立以及啟用M503，有得到國際民航組織的批准，「屬於大陸民航空域管理工作，本無須與台方溝通。」

最終，大陸民航局今日宣佈M503航線向西移6海里的航路正式取消，恢復到原本航線，主要舒緩大量國內與國際航班壓力。

中華戰略學會資深研究員張競晚間接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，M503航線確實經過國際民航組織批准，如果航線有問題，其他國家一定會抗議，航線也不可能申請過關。

張競說，M503航線位於上海飛行情報區，航線規劃合情合理。當初陸方考量兩岸情份，向西移6海里，如今兩岸之間毫無感情可言，恢復原本M503航線只是公事公辦。「台灣方面大可去向國際民航組織抗議，只會淪為笑柄，奉勸不要太過炒作與驚慌。」