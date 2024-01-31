恢復1年兵制！台灣父母憂擦槍走火　國台辦：屏除「台獨」台海安寧

▲台灣恢復一年兵役制，很多父母擔心台海擦槍走火。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／北京報導

台灣恢復一年兵役制，很多父母有隱憂台海會有擦槍走火的一天。大陸國台辦發言人陳斌華今（31）日向台灣民眾喊話，只有屏棄「台獨」，台海和平才能得到切實保障，「台獨」一日不除台海一天不安寧。

陳斌華首先重申，大陸方面不放棄使用武力，針對的是少數「台獨」分裂分子和外來干涉，絕不是針對大多數台灣同胞。

陳斌華繼續痛批，民進黨「以武謀獨」，「讓台灣青年充當『台獨』炮灰，其心可誅。」「台獨」一日不除，台海就一天不得安寧。只有屏棄「台獨」，台海和平才能得到切實保障，台灣百姓才能安心無憂。

提及台灣父母對台海「擦槍走火」的擔憂，陳斌華指出，這是大家對民進黨的「台獨」本質有越來越清晰的認知，推出義務兵延期一年政策，引起台灣民怨，不得人心。

陳斌華也想和台灣民眾說，反對「台獨」的態度越鮮明，制止「台獨」的行為越堅決，台海和平穩定就越有可能，大家也才越能安心。

台灣自民國113年開始，義務役期將從原本的4個月延長至1年，引發國際關注，華府智庫學者就指出，台灣軍隊的人力問題嚴重，政府確實必須延長役期以應對來自大陸的威脅。

去年年底，美國在台協會（AIT）也表示認同，這是台灣對自我防衛的承諾，美國將繼續遵循台灣關係法與一個中國政策的承諾，持續協助台灣維持足夠的自我防禦能力。