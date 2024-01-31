　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

恢復1年兵制！台灣父母憂擦槍走火　國台辦：屏除「台獨」台海安寧

▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣恢復一年兵役制，很多父母擔心台海擦槍走火。（圖／記者李毓康攝）

記者任以芳／北京報導

台灣恢復一年兵役制，很多父母有隱憂台海會有擦槍走火的一天。大陸國台辦發言人陳斌華今（31）日向台灣民眾喊話，只有屏棄「台獨」，台海和平才能得到切實保障，「台獨」一日不除台海一天不安寧。

陳斌華首先重申，大陸方面不放棄使用武力，針對的是少數「台獨」分裂分子和外來干涉，絕不是針對大多數台灣同胞。

陳斌華繼續痛批，民進黨「以武謀獨」，「讓台灣青年充當『台獨』炮灰，其心可誅。」「台獨」一日不除，台海就一天不得安寧。只有屏棄「台獨」，台海和平才能得到切實保障，台灣百姓才能安心無憂。

提及台灣父母對台海「擦槍走火」的擔憂，陳斌華指出，這是大家對民進黨的「台獨」本質有越來越清晰的認知，推出義務兵延期一年政策，引起台灣民怨，不得人心。

陳斌華也想和台灣民眾說，反對「台獨」的態度越鮮明，制止「台獨」的行為越堅決，台海和平穩定就越有可能，大家也才越能安心。

台灣自民國113年開始，義務役期將從原本的4個月延長至1年，引發國際關注，華府智庫學者就指出，台灣軍隊的人力問題嚴重，政府確實必須延長役期以應對來自大陸的威脅。

去年年底，美國在台協會（AIT）也表示認同，這是台灣對自我防衛的承諾，美國將繼續遵循台灣關係法與一個中國政策的承諾，持續協助台灣維持足夠的自我防禦能力。

ET快訊
快訊／日本「火力發電廠」爆炸！　黑煙狂冒
李連杰愛妻利智「瘦到兩頰凹陷」！　62歲近況照曝
批民眾黨「演半天只會挑撥」　媒體人開轟：沒見過這樣自私的黨！
快訊／公款租豪車飛機、上招待所！　董事長揮霍10億慘了
大谷翔平罕見怒了！　主動發文澄清
快訊／替樂天女孩私接！陳元凱聲押、浦韋青50萬交保
快訊／被打到蹲地尖叫！　溫翠蘋首發聲
騎士「假牙掉出」遭輾斃！　驚悚畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雪域高原兩種瀕危牛僅剩一頭種牛　陸成功複製8頭公牛成世界首例

因財施教？小學生寒假作業問「爸媽收入」　家長傻眼：背景調查吧

防止陸科目三「舞統」台灣？　國台辦：十分可笑

恢復1年兵制！台灣父母憂擦槍走火　國台辦：屏除「台獨」台海安寧

iPhone銷量面臨顯著衰退！　專家：流失客群多選擇「華為」

小姊弟墜15樓慘死！狠父與小三合謀殺害骨肉　2人被「執行死刑」

福建書記及省長赴東部戰區慰問官兵：為完成祖國統一作出更大貢獻

M503優化兩岸往來包括陸客團赴台？　國台辦：障礙不在大陸

恐怖！大陸驚現1例「H3N2+H10N5」混合感染者　發病半月身亡

陸「弒母案」主嫌執行死刑　律師安排會見被告知：不用來了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

用飲料來決定性別趴結果！　「有無加珍珠」喝了才知道

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

雪域高原兩種瀕危牛僅剩一頭種牛　陸成功複製8頭公牛成世界首例

因財施教？小學生寒假作業問「爸媽收入」　家長傻眼：背景調查吧

防止陸科目三「舞統」台灣？　國台辦：十分可笑

恢復1年兵制！台灣父母憂擦槍走火　國台辦：屏除「台獨」台海安寧

iPhone銷量面臨顯著衰退！　專家：流失客群多選擇「華為」

小姊弟墜15樓慘死！狠父與小三合謀殺害骨肉　2人被「執行死刑」

福建書記及省長赴東部戰區慰問官兵：為完成祖國統一作出更大貢獻

M503優化兩岸往來包括陸客團赴台？　國台辦：障礙不在大陸

恐怖！大陸驚現1例「H3N2+H10N5」混合感染者　發病半月身亡

陸「弒母案」主嫌執行死刑　律師安排會見被告知：不用來了

投錯正副院長國民黨將祭黨紀　朱立倫下軍令：絕不允許任何跑票

雪域高原兩種瀕危牛僅剩一頭種牛　陸成功複製8頭公牛成世界首例

讓民眾找得到！　台中警2月起增設169機動派出所

「國民黨不欠民眾黨！」　前藍委轟白營：沒有善意只有政治

高雄「生鮮先生」竄改日期！過期高檔食材變鮮貨　無良老闆慘了

快訊／日本愛知縣「火力發電廠」驚傳火警　傳爆炸聲、狂冒黑煙

不敵義國小將　德國前球后柯珀林茲女網賽首輪遭淘汰

透納加盟藍鳥後　名記者曝巨人或小熊最有望搶下查普曼

領養犬貓有機會「幫毛孩點光明燈」　新北5廟宇提供寵物點燈

見證一家三代情牽政大　校方補發百歲新聞系友畢業證書

為重病母求平安「媽！等我」　巷仔媽把紅綾送給女信眾

大陸熱門新聞

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

9歲男童腎取「56顆結石」！因媽媽的寵溺菜單

他拚發財刮11萬刮刮樂　結局淪落警局

光緒親爹墓被盜！8人組團挖「醇親王」墓葬

狠父與小三合謀把兒女扔下15樓　2人被執行死刑

陸取消M503偏置更近海峽中線

尾牙抽中一等獎！全場看他上台「被撿屍」

《甄嬛》女星槓上地雷五星飯店！房務沒品嗆1句話

照顧癡呆父10多年！30歲女「活得像50歲」

陸今冬最大雨雪天氣來襲 15年來最強極端凍雨暴雪齊至

露營被吵醒　清晨5點女性呻吟聲響遍全區

馬化騰穿79.99元毛衣　網友掀熱議

遊覽車視線死角釀禍！7歲男童慘壓死在車底

男子幫6妹子換輪胎！老婆調侃：對我都沒這麼熱心

更多熱門

相關新聞

陸M503航路壓縮台灣海空權？

陸M503航路壓縮台灣海空權？

大陸民航局宣佈2/1起取消M503偏置航線，未來正常航線距海峽中線最近距離只有7.8公里，台灣方面包括美國智庫認為這是對於台灣海空權進行施壓。大陸國台辦發言人陳斌華今（31）日指出，兩岸同屬一中沒有「海峽中線」存在，這條航線是大陸民航局常規工作服務區域，無需向台灣方面協商。

陸取消M503偏置航線　國台辦回應

陸取消M503偏置航線　國台辦回應

川普若回鍋？　專家分析美中台影響

川普若回鍋？　專家分析美中台影響

紐時：鞏固現狀防台海開戰　多做少說為上策

紐時：鞏固現狀防台海開戰　多做少說為上策

拜習通話安排中　白宮重申反對片面改變台海現狀

拜習通話安排中　白宮重申反對片面改變台海現狀

關鍵字：

陳斌華國台辦台海兵制

讀者迴響

熱門新聞

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

快訊／民眾黨推黃珊珊參選立法院長

害偉晉丟工作？網點名莎莎惹怒Lulu

孕婦產後大出血！台大醫衝急診　竟是女兒北一女老師

徐乃麟兒「跳級耶魯博士班」5年免學費！

三上悠亞來台「現場無P原圖」瘋傳！臉上2部位變樣

日2正妹盲測「超哥丼飯」變臉：米飯超派甲

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面