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低雲+濃霧！專家曝2前提下回暖比預期小　中部以南空品「爆炸」

記者李姿慧／台北報導

今天(30日)預期將可回暖，北東高溫可到25度，中南部可接近30度，不過氣象專家指出，一早有低雲和濃霧，若不散開的話，沒有陽光，回暖幅度將小於預期，中部以南空氣品質呈現爆炸狀態。專家也提醒，後面還會冷，冬衣持續保留。

▲▼天氣,氣象,寒流,保暖,低溫。（圖／記者宋良義攝）

▲今天一早仍有低雲和濃霧情況。（示意圖／記者宋良義攝）

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天氣職人吳聖宇指出，今天一早有低雲加上濃霧，若是不散開的話，沒有陽光，回暖的幅度就會小於預期，地面的體感甚至還是會有點冷冷涼涼的，站在1500公尺以上山區看下去應該會有大片雲海，然後中部以南的空氣品質呈現爆炸狀態，高壓迴流環境風力弱，擴散不良，又加上起霧，空品就變得很糟糕了。

吳聖宇表示，春天到了，不過後面還會冷，冬衣請持續保留。

氣象達人彭啟明則表示，一早有些低雲和平流霧，是水氣，不是空污，雖然都是能見度變差，不過有些地方仍會有局部空污。

▲▼今一早有低雲和濃霧，若不散且未見陽光，回溫情況恐不如預期。（圖／天氣職人吳聖宇）

▲今一早有低雲和濃霧，若不散且未見陽光，回溫情況恐不如預期。（圖／天氣職人吳聖宇）

不過彭啟明指出，目前風向、天氣轉變中，是轉好的前兆。

氣象署則表示，今天環境為偏東到東南風，迎風面東半部、恆春半島有局部短暫雨，花、東地區降雨較明顯，有較大雨勢發生的機率，西半部地區為多雲到晴，僅北部山區有零星的降雨機會；氣溫方面逐日回升，清晨各地低溫來到15至17度，與之前相比明顯提高，白天高溫北台灣為20至23度，其他地區可以來到24至28度，感受溫暖。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，擴散條件差，夜間至清晨污染物易累積；中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

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