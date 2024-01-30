兩波東北季風接力！周五雨區擴大　春節前北方冷空氣強襲

▲周五和下周一各有一波東北季風影響，北東將有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(30日)東半部、恆春半島有雨，北部有零星飄雨，氣象署表示，周三和周四將是未來一周水氣最少時刻，不過周五又有東北季風影響，雨區將擴大，周六下半天減弱，不過下周一又有一波東北季風接力，下周春節前還有北方冷空氣接力，降雨也會增多，過年前天氣變化明顯。

中央氣象署簡任技正伍婉華表示，周五有一波東北季風增強，但影響時間短，周六就減弱，影響程度有限，未來一周可以從寒冷天氣中稍微喘一口氣。

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伍婉華進一步說明，未來一周北方高壓持續移動，緯度偏高，今明兩天到後天，台灣都在高壓南緣，有偏南風、東南風影響，周五、周六一波東北季風稍微南下影響，不過很快周六就離開，離開後未來一周仍有一波波東北季風影響。

今天上游區雲量多，清晨馬祖、台中、桃園有低雲或霧影響能見度，馬祖和台灣東邊有回波影響，今天東半部、恆春半島、馬祖有局部短暫陣雨，北部有零星短暫降雨，花東雨勢稍大，澎湖雲量多，中南部雲量少。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

周三、周四是未來一周水氣最少時刻，伍婉華表示，周三、周四北部和東半部等迎風面地區有降雨，中南部天氣穩定，預估大部分地區可見陽光，東半部、恆春半島有短暫降雨；周五東北季風增強，北部、東半部、恆春半島有短暫降雨，馬祖也有零星降雨，雨區擴大，中南部則天氣穩定；隨周六東北季風減弱，迎風面降雨會縮小範圍。

伍婉華指出，周日迎風面地區降雨縮小到東半部、恆春半島，不過下周一又有東北季風影響，北部、東半部有降雨機會，在一波波冷空氣影響下，未來一周很容易有低雲或霧影響。

至於未來一周溫度，伍婉華說明，未來一周低溫變化不會太大，今天北部比昨天涼一些，高溫下降3到4度，其他各地高溫類似，周三、周四白天溫度比較暖和，中南部高溫28到30度，東半部、北部25到26度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

下波東北季風增強，伍婉華指出，周五北部、金馬高溫下降4度，北部、東北部降到20度到21度，周六下半天東北季風減弱，溫度回升，低溫沒那麼冷，東北季風影響的低溫，中部以北、東北部約15到16度，其他17到19度，這周溫度暖和許多。

不過下周春節前又有北方冷空氣影響，伍婉華表示，冷空氣強度是東北季風或冷氣團等級或更冷，氣象署會持續觀察，下波冷空氣南下，迎風面降雨也會增多，過年前天氣變化明顯。