未來一周「兩波變天」！全台轉濕冷時間出爐　春節前一路降溫

▲未來一周將有兩波東北季風影響，降雨機會將增多。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

把握今明好天氣，周四(2/1)前水氣偏少，東部、恆春半島有零星短暫雨，周五將有東北季風增強，水氣將增加，北東雨量轉多，下周一、下周二再有一波水氣和東北季風，全台各地逐步轉為濕冷。春節前還有冷空氣南下，將一路緩慢降溫，春節期間強度可能有機會挑戰寒流，不過後期預報不確定性高。

中央氣象署預報員陳姵安表示，未來一周在周四前水氣偏少，東半部、恆春半島有零星短暫雨，其他地方多雲到晴；周五東北季風稍增強，北部、東北部高溫下降到21度，其他地方高溫沒有太大變化，維持25度到26度，低溫影響不大，各地低溫約15到18度。下周一(5日)前，高屏近山區雲量偏少，高溫偏暖熱，會達29度到30度。

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不過下周一水氣增，北台灣高溫也將下降至25度；下周二開始，東北季風增強，高溫下降1到2度，北台灣高溫21到22度。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

降雨分布方面，陳姵安指出，周五有東北季風增強，但影響時間短，水氣增加下，北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地方多雲到晴；周六東北季風減弱，氣溫回升，降雨區減少，桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其它地區多雲到晴；周日降雨更少，東半部、恆春半島有局部短暫雨。

不過下周一水氣增，降雨區擴大北部跟東半部，其它地方維持多雲到晴，北台灣高溫下降至25度；下周二東北季風逐漸增強，降雨會更多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

陳姵安表示，受這波東北季風影響，各地天氣偏涼，水氣明顯增加，下周二後轉降雨機率偏高，全台各地偏濕冷。

春節前還有一波冷空氣將南下，陳姵安表示，目前強度以東北季風為主，預報上看起來溫度會採逐步降溫，部分模式預報，若要挑戰達到寒流等級，可能會在2月9日或10日，不過後期預報不確定性相當高，仍待時間近一點觀察，春節前半期天氣將偏濕冷，後期水氣減少，迎風面地區會有降雨。