房客炊事不慎釀災　南消：房東恐遭罰3萬元

▲台南市北區長榮路五段上一處民宅旁鐵皮屋，30日晚上6時發生火警，消防局發現係房客炊事不慎釀災，因房東未安裝住宅用火災警報器，依火災預防自治條例要房東限期改善，否則開罰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區長榮路五段上一處民宅旁鐵皮屋，30日晚上6時發生火警，消防局受報後隨即出動15車22人前往救災，火勢在救災人員積極救下於10分內撲滅，事後發現係房客炊事不慎釀災，因房東未安裝住宅用火災警報器，依火災預防自治條例要房東限期改善，否則開罰。

消防人員發現起火處所位於廚房，經尋問關係人表示其為承租戶因火災發生前，正於廚房煮食，後續因故離開廚房並於聞到燒焦味及發現濃煙竄出才知釀成火災，好險消防人員搶救迅速，除燒損外幸無人傷亡。

另消防人員亦發現該建築為租賃房屋卻未安裝住宅用火災警報器，消防人員即於救災後依法開立限期改善通知單要求房東於期限內改善。消防局指出依台南市火災預防自治條規定，「出租住宅場所」房東應設置住宅用火災警報器並維護之，違者經通知限期改善，屆期而不改善者，房東恐面臨6千元至3萬以下之高額罰緩，並得按次處罰之。

第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，這是一起典型的廚房因炊事不慎而引發的火警，依內政部消防署火災案件統計資料中，建築物火災起火處所，以廚房為第1位，而探究其原因皆是因烹煮時忘記關閉爐火而離開，造成食材久煮燒焦而引發火災，或是烹煮的湯汁過滿於滾沸時溢出，導致爐火熄滅而引發瓦斯外洩產生氣爆的風險。所以烹煮時應有「人離火熄」的觀念，並選用具有「熄火安全裝置」、「溫度感知功能」或「使用時間異常遮斷功能」爐具，以降低因長時間烹煮而焦化起火，或溢出熄滅爐火而造成瓦斯外洩所產生的危害。

台南市消防局局長李明峯表示，台南市老舊公寓、透天厝為數眾多，該類建築特性大多未設有消防安全設備來保護住家安全，所以呼籲居住於此類建築物的市民朋友，應自行安裝住警器，藉由火災初期偵測濃煙、高溫，發出警報的功能來爭取應變與逃生的時間，以降低火災傷亡;另考量台南市外來就業人口多且租屋市場龐大，民眾如有租屋需求，應挑選消防安全檢修申報合格或裝設有住宅用火災警報器之建築物，來確保自身租屋安全。