　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

房客炊事不慎釀災　南消：房東恐遭罰3萬元

▲台南市北區長榮路五段上一處民宅旁鐵皮屋，30日晚上6時發生火警，消防局發現係房客炊事不慎釀災，因房東未安裝住宅用火災警報器，依火災預防自治條例要房東限期改善，否則開罰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市北區長榮路五段上一處民宅旁鐵皮屋，30日晚上6時發生火警，消防局發現係房客炊事不慎釀災，因房東未安裝住宅用火災警報器，依火災預防自治條例要房東限期改善，否則開罰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區長榮路五段上一處民宅旁鐵皮屋，30日晚上6時發生火警，消防局受報後隨即出動15車22人前往救災，火勢在救災人員積極救下於10分內撲滅，事後發現係房客炊事不慎釀災，因房東未安裝住宅用火災警報器，依火災預防自治條例要房東限期改善，否則開罰。

消防人員發現起火處所位於廚房，經尋問關係人表示其為承租戶因火災發生前，正於廚房煮食，後續因故離開廚房並於聞到燒焦味及發現濃煙竄出才知釀成火災，好險消防人員搶救迅速，除燒損外幸無人傷亡。

▲台南市北區長榮路五段上一處民宅旁鐵皮屋，30日晚上6時發生火警，消防局發現係房客炊事不慎釀災，因房東未安裝住宅用火災警報器，依火災預防自治條例要房東限期改善，否則開罰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另消防人員亦發現該建築為租賃房屋卻未安裝住宅用火災警報器，消防人員即於救災後依法開立限期改善通知單要求房東於期限內改善。消防局指出依台南市火災預防自治條規定，「出租住宅場所」房東應設置住宅用火災警報器並維護之，違者經通知限期改善，屆期而不改善者，房東恐面臨6千元至3萬以下之高額罰緩，並得按次處罰之。

第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，這是一起典型的廚房因炊事不慎而引發的火警，依內政部消防署火災案件統計資料中，建築物火災起火處所，以廚房為第1位，而探究其原因皆是因烹煮時忘記關閉爐火而離開，造成食材久煮燒焦而引發火災，或是烹煮的湯汁過滿於滾沸時溢出，導致爐火熄滅而引發瓦斯外洩產生氣爆的風險。所以烹煮時應有「人離火熄」的觀念，並選用具有「熄火安全裝置」、「溫度感知功能」或「使用時間異常遮斷功能」爐具，以降低因長時間烹煮而焦化起火，或溢出熄滅爐火而造成瓦斯外洩所產生的危害。

▲台南市北區長榮路五段上一處民宅旁鐵皮屋，30日晚上6時發生火警，消防局發現係房客炊事不慎釀災，因房東未安裝住宅用火災警報器，依火災預防自治條例要房東限期改善，否則開罰。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局局長李明峯表示，台南市老舊公寓、透天厝為數眾多，該類建築特性大多未設有消防安全設備來保護住家安全，所以呼籲居住於此類建築物的市民朋友，應自行安裝住警器，藉由火災初期偵測濃煙、高溫，發出警報的功能來爭取應變與逃生的時間，以降低火災傷亡;另考量台南市外來就業人口多且租屋市場龐大，民眾如有租屋需求，應挑選消防安全檢修申報合格或裝設有住宅用火災警報器之建築物，來確保自身租屋安全。

ET快訊
獨／草莓每斤飆破600元！　果農喊30年未見
快訊／民眾黨自推黃珊珊　游錫堃回應了
鐵飯碗來了！高鐵要徵才100人　月薪48K起
強索性招待！賄款買情趣娃娃　「台南最淫貪官」二審出爐
民眾黨推黃珊珊是「保送韓國瑜」？　黃揚明分析：這是最好策略
TOYOTA「銷售44年經典房車」日本停產！
談判大亂鬥！他彈簧刀「猛刺動脈、心臟」奪2命
未滿月嬰遭棉被蓋頭...搶救不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

自己財產自己護　南消籲企業平日注重消防防災

嘉義縣推「嘉義鮮Q米」　適合製作韓、日料理

嘉義縣紅十字會助學圓夢計畫第18年　扶助逾325名學生及家戶

朴子市雙溪國小日本交流　開啟偏鄉小校國際教育新頁

參加慈濟冬令圍爐暨歲末祝福　翁章梁感謝志工造福眾人

讓市民安心過年　台南執行多項利民因應措施

朴子公所攜手公私單位資源　 寒冬送暖助弱勢

將遊樂園搬進房間　最美親子飯店打造24間夢幻房型

台灣燈會安平燈區2月3日啟燈　黃偉哲提前視察燈區參觀動線

房客炊事不慎釀災　南消：房東恐遭罰3萬元

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

樂天女孩爆私接活動滾雪球！　檢廉搜查12處、約談15人到案

自己財產自己護　南消籲企業平日注重消防防災

嘉義縣推「嘉義鮮Q米」　適合製作韓、日料理

嘉義縣紅十字會助學圓夢計畫第18年　扶助逾325名學生及家戶

朴子市雙溪國小日本交流　開啟偏鄉小校國際教育新頁

參加慈濟冬令圍爐暨歲末祝福　翁章梁感謝志工造福眾人

讓市民安心過年　台南執行多項利民因應措施

朴子公所攜手公私單位資源　 寒冬送暖助弱勢

將遊樂園搬進房間　最美親子飯店打造24間夢幻房型

台灣燈會安平燈區2月3日啟燈　黃偉哲提前視察燈區參觀動線

房客炊事不慎釀災　南消：房東恐遭罰3萬元

死亡率增！「新冠、流感」雙重感染是致命打擊　醫憂過年恐攀高峰

正新輪胎創辦人骨灰遭盜勒索6000萬　竟是前司機下手

傅崐萁問支持「單一召委」為何之前不提？　游錫堃傻眼：夏蟲不足語冰

白推黃珊珊選立院龍頭　傅崐萁：願全面與民眾黨合作

上櫃公司董事酬金排名揭曉　僅欣銓等3家領破千萬元

合法桌遊館「全是麻將桌」還幫忙湊桌　台中警逮20賭客

台中女心情不佳獨站天橋超危險　警暖勸「請喝熱茶」成功救下

餐包現折55折、滿額送飲料！高雄市「鴨鴨美食地圖」集結33家優惠

自己財產自己護　南消籲企業平日注重消防防災

獨／草莓每斤飆破600元！果農喊30年未見　農糧署：病蟲害減產3成

一包不到11元 東森幣折後最低897元

地方熱門新聞

嘉義市區赫見8分鐘震撼煙火秀

嘉縣推朴子阿叔戲劇美食熱點攻略

嘉科園區銜接南科、中科發展動能

九華山地藏庵發放冬令救濟金

房客炊事不慎釀災房東恐遭罰3萬元

蔡長昆當選無效定讞　麥寮代理鄉長邱良閱宣誓就職

移民署南投所辦活動　紓解受收容人思鄉情

台灣燈會安平燈區2月3日啟燈黃偉哲提前視察

讓市民安心過年台南執行多項利民措施

最美親子飯店打造24間風格不重複夢幻親子房

藍高雄青工幕僚世代接棒　喊話黃昭順留下來

「伯朗大道」路邊攤挨轟　鄉公所回應了

台南阻詐2600件金額逾10億元

朴子公所攜手公私單位寒冬送暖助弱勢

更多熱門

相關新聞

怨大批房東限女　一票卻搖頭「問題在他」

怨大批房東限女　一票卻搖頭「問題在他」

許多人到外縣市讀書、工作都要租房子。就有男網友表示，最近正在台北積極找套房，把有名的幾個租屋網都翻遍了，好不容易看到覺得還不錯的物件，往下滑卻看到「限女生」，令他超心累，「男生想找到同等的房子就必須燒更多錢，這真的不對欸……」

漏水也接受　台灣租屋族「很能忍」？一票搖頭

漏水也接受　台灣租屋族「很能忍」？一票搖頭

OL穿內衣褲遭踹門　房東暴氣趕她走

OL穿內衣褲遭踹門　房東暴氣趕她走

美房東一言不合就開槍！　「子彈爆頭」房客送醫不治

美房東一言不合就開槍！　「子彈爆頭」房客送醫不治

優質大樓「現任房客吐1句」　苦主哭：放棄吧

優質大樓「現任房客吐1句」　苦主哭：放棄吧

關鍵字：

房客炊事釀災

讀者迴響

熱門新聞

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

上尉女官遭同僚性侵！他妻子求情：拜託撤告

孕婦產後大出血！台大醫衝急診　竟是女兒北一女老師

9歲男童腎取「56顆結石」！因媽媽的寵溺菜單

害偉晉丟工作？網點名莎莎惹怒Lulu

徐乃麟兒「跳級耶魯博士班」5年免學費！

快訊／民眾黨推黃珊珊參選立法院長

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面