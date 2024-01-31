嘉義縣50+民眾接種XBB疫苗　可獲得200元禮券+10劑家用快篩

▲▼ 翁章梁接種新冠XBB疫苗 行動響應呼籲鄉親接種防護+1 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國內新冠、類流感疫情持續攀升，且家庭群聚情況增加，縣長翁章梁25日以行動響應支持，接種新冠XBB疫苗；為鼓勵鄉親踴接種新冠XBB疫苗及流感疫苗，嘉義縣推出打疫苗送好禮活動，凡設籍嘉義縣50歲以上民眾接種XBB疫苗可獲得200元禮券+10劑家用快篩，打流感疫苗也送10劑快篩，數量有限送完為止，呼籲符合資格者應儘速接種疫苗，全嘉接種才能打造最佳防護。

翁章梁說，目前新冠及類流感正處流行期，根據疾病管制署資料分析，預測國內疫情在農曆春節前可能達到高峰，新冠本土確診併發症及死亡病例中約占97%未曾接種新冠XBB疫苗，提醒尚未接種新冠XBB疫苗、流感疫苗的民眾應儘速接種，凡設籍嘉義縣50歲以上民眾於2月7日前完成接種新冠XBB疫苗可獲得200元禮券+10劑家用快篩，其他年齡層打新冠、流感皆送10劑家用快篩。

衛生局表示，新冠及流感家庭群聚情形高，接種流感及新冠XBB疫苗，可獲得雙重保護並預防重症發生，目前新冠XBB疫苗共有2種，莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，出生滿6個月以上至11歲兒童則僅限接種莫德納XBB疫苗；12歲以上民眾可擇任一種廠牌接種：另提醒民眾仍需落實個人防疫措施，勤洗手、落實手部衛生與咳嗽禮節有症狀戴口罩，若有身體不適，應主動進行自我篩檢，及時掌握自身健康狀況。

衛生局長趙紋華提醒，新冠及流感疫苗可同步接種，因疫苗接種後需2週才能產生足夠保護力，應於春節前儘快接種，避免家庭群聚；嘉義縣 18鄉鎮衛生所，全面加開社區、夜診及假日接種站，提供可近性服務，相關接種資訊可洽各地衛生所或衛生局網站，再次呼籲家中有老幼等高風險族群的民眾請儘速接種，降低感染併發重症風險，保護自己也保護家人，健康平安迎新年。