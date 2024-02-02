新冠疫苗4天13萬人搶打創新高　Novavax最後一批16.5萬劑今配送

▲Novavax XBB疫苗接種，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

第五波Omicron疫情本周達最高峰，連帶國內新冠XBB疫苗打氣也衝高，疾病管制署副署長羅一鈞今（2）日公布，本周前4日接種達13萬人次，比上周同期增加3成，也創去年9月底XBB疫苗開打以來同期新高；而最後一批到貨的Novavax XBB疫苗16.5萬劑，已於今日全數配送至各縣市提供接種，莫德納XBB疫苗也供應無虞，由於目前變異株JN.1已成主流變異株，春節後恐再有一波高峰，提醒民眾盡快接種疫苗。

疾管署今（2）日表示，目前國內COVID-19疫情持續且處流行期，因農曆春節將近，人群聚集及移動頻率增加，病毒傳播風險仍高，本周前4日（1/29-2/1）新冠XBB疫苗接種人次為13萬，打氣較上周同期增加31%，也創去（2023）年9月底開打以來同期新高，顯示天氣回暖但民眾接種意願未減反升。新冠XBB疫苗迄今已累計接種158.4萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計142.7萬人次，Novavax XBB疫苗累計15.7萬人次。

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▲Novavax和莫德納的XBB疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

Novavax的XBB疫苗去年底到貨最後一批共46.28萬劑，但其中有16.5萬劑因為溫度保存異常超出原廠冷鏈規定而向原廠進行換貨，該批換貨疫苗已於今日全數配送至各縣市提供接種。目前Novavax的XBB疫苗還有31.5萬劑，莫德納XBB疫苗庫存459.2萬劑，供應無虞。

疾管署說明，國際COVID-19疫情呈上升趨勢，其中變異株JN.1成為近期主流變異株，且近四周國內本土個案檢出病毒株亦以JN.1 占比為多，又去年自新冠XBB疫苗開打後，本土個案及死亡個案中未曾接種新冠XBB疫苗者占98%以上。

另根據美國疾管局（CDC）2月1日發表最新研究指出，18歲以上成人接種新冠XBB疫苗可有效提升對抗JN.1之免疫保護力，對JN.1輕症保護效益可達五成（49%），因近期國內疫情已轉以JN.1為主流新冠病毒株，提醒尚未接種新冠XBB疫苗民眾，儘速於農曆春節年前完成接種，強化對抗新冠JN.1保護力。

疾管署呼籲，莫德納和Novavax兩種廠牌均安全有效，12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。