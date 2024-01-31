參加慈濟冬令圍爐暨歲末祝福　翁章梁感謝志工造福眾人

▲嘉義縣長翁章梁參加慈濟嘉義區冬令圍爐暨歲末祝福 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

慈濟每年冬令年度一大盛事，歡喜迎接散居各地每月由慈濟志工親自入戶關懷訪視的家人們，回到嘉義聯絡處大家庭一起圍爐，並接受證嚴法師由出書版稅所致贈的福慧紅包祝福已持續數十年，2024嘉義地區分流辦理，縣長翁章梁出席共襄盛舉。

▲慈濟嘉義區冬令圍爐暨歲末祝福 。（圖／嘉義縣政府提供）

慈濟表示，證嚴上人悲天憫人胸懷，早在功德會成立第三年體恤嚴冬裡被慈濟照顧的家庭，要給他們過一個領受溫暖的「心」年，克服功德會本身困窘財務，在花蓮台東堅持給每一戶大人小孩基本有新衣服、有柴米油鹽過新年，所以歲末發放圍爐就如同一家人緊密連結。

2023一年內，在嘉義區接受慈濟長期生活補助照顧有251戶，居家精神關懷照顧有329戶，提供物資卡3戶，合計583戶。他們都獲邀回到大家庭圍爐歡聚，時間因素不能出席則由志工親送物資到家，每一份物資和代表證嚴上人的福慧紅包早在一個月前即由志工動員，賦予冬陽般溫暖的祝福，一起打包進去。

翁章梁致上祝福語，也與照顧戶共進團圓飯，祝福大家龍年平安健康、歲歲年年。中午圍爐餐食完全由志工開菜單精心調製，在嘉義聯絡處由行儀整齊的慈誠師兄雙手奉上送餐，每一桌也有一位慈濟師姐溫馨陪同，猶如遠歸的家人取暖團聚。

此次圍爐暨歲末祝福活動，嘉義區如家庭逢喜事一般，包括義剪、製作章（餘）燒，紅豆餅等孩子們喜愛的點心，另設有闖關區當場寫賀節春聯致贈，慈濟教聯會老師設計科普遊戲，現場也設置醫療站提供健康諮詢，還有摸彩等等，內容豐富有趣。

慈濟也強調，因有公部門支持，政府與民間攜手行善，2023年慈濟共完成8件修繕屋宅裝置、協助無力清理的6戶祝融受災戶，嘉義縣政府教育處極力推廣的環保防災行動教育入校園，以及協助修繕房屋漏水，嘉義縣人口老化，慈濟志工也親上阿里山或到海邊，關懷社區長者行動安全，不論嘉義縣多幅員遼闊，也將繼續貢獻一己之力。