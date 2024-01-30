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受收容人來不及返國過年好想家　移民署南投所辦愛灑活動解思鄉情

▲移民署南投收容所與慈濟草屯聯絡處舉辦新春愛灑活動，溫暖異鄉遊子心。（圖／移民署南投收容所提供，下同）

▲移民署南投收容所與慈濟草屯聯絡處舉辦新春愛灑活動，溫暖異鄉遊子心。（圖／移民署南投收容所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

新春佳節將至，移民署南投收容所與慈濟草屯聯絡處今天舉辦「新春愛灑」活動，除關懷受收容人近況，也準備精采的節目與精緻的茶點，與異國遊子們提前共度佳節、感受到台灣人滿滿的愛與祝福。

南投收容所人員及慈濟志工們一大清早便開始忙進忙出、用心安排活動，讓下午的會場充滿悠揚的樂聲與歡樂的舞步，以及生動有趣的話劇以及手語表演；無法返鄉的受收容人們一邊吃著茶點，一邊聊著家鄉共同的回憶伴，暫時忘卻思鄉之愁；全場人員在節目尾聲一起進行祈禱，為新的一年許下心願，沉浸在溫馨、歡樂又感動鼓舞的氛圍中。

▲移民署南投收容所與慈濟草屯聯絡處舉辦新春愛灑活動，溫暖異鄉遊子心。（圖／移民署南投收容所提供）

來自越南的受收容人「阿桂」向收容所人員表示，離開家鄉來台灣工作已好多年，因為還在辦證件，來不及回越南跟母親與孩子過年，「真的好想家」，也感謝這次的愛灑活動讓她能紓解心中愁緒、變得輕鬆很多。

▲移民署南投收容所與慈濟草屯聯絡處舉辦新春愛灑活動，溫暖異鄉遊子心。（圖／移民署南投收容所提供）

南投收容所表示，隨著春節腳步越來越近，更能感受到所內受收容人思鄉情緒；為保障收容人權，近3個月已執行遣送逾千名受收容人，另舉辦新春愛灑活動，讓還沒備妥返國證件及費用的受收容人，在等待回國期間也能感受台灣過節氣氛，溫暖異國遊子心。

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