陸突啟用M503西向東航線　陸委會：不負責任的飛航行動！

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸民航局30日晚間宣布，從2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，並將啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行。對此，陸委會表達嚴正抗議及強烈不滿，並要求陸方立即停止不負責任的飛航行動。

陸委會指出，眾所周知，疫情過後陸方國際航線尚未全面復航，中國大陸佯稱開通相關航路是為緩解有關區航班增長壓力、保證飛行安全，實則未經兩岸溝通啟用相關航路，不僅罔顧飛安，不尊重台灣，且是刻意以民航包裝對台政治，乃至軍事的不當企圖，並有改變台海現狀的疑慮。

陸委會強調，針對中國大陸繼2018年1月4日片面宣布啟用M503北向航路後，再次未經協商公布相關作法，顯蓄意製造兩岸不安，我方強烈抗議，並要求對岸停止2月1日起執行相關航路運作的決定，如陸方一意孤行，必須承擔任何影響兩岸關係的嚴重後果。

▼M503及3W航線。（圖／翻攝民航局）



大陸民航局宣布取消M503航線自北向南飛行偏置後，國台辦發言人陳斌華隨即透過「答記者問」表示，取消M503航線自北向南飛行偏置和啓用M503 航線 W122、W123銜接航線由西向東運行，是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，滿足亞太地區航空運輸發展需要，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞共同利益。

陳斌華提到，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啓用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作。

陳斌華還說，M503航線於2015年3月開通以來，運行平穩，安全可靠，為改善航班運營、滿足民生需要、促進經濟發展，發揮了積極作用。