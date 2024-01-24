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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／王志安「明確違反法規」　陸委會證實：移民署「決定開罰」

▲王志安訕笑身障人士，民進黨不滿批評。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

▲王志安上《賀瓏夜夜秀》。（圖／翻攝YouTube／賀瓏夜夜秀）

記者蔡紹堅／台北報導

中國媒體人王志安在脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》上模仿身障者引起巨大爭議，也有人質疑，他以「第三地陸籍人士」方式申請來台觀光，卻在台從事採訪報導，又參加節目錄影，可能違反了相關規定。對此，陸委會24日下午證實，經過與主管機關移民署聯繫，王志安已明確違反相關法規，將被按規定予以處罰。

《ETtoday新聞雲》上午詢問陸委會，王志安以觀光簽證方式來台，但卻四處採訪，又上台表演、上節目，是否涉及違反相關法規。陸委會下午透過書面回應，「本案已聯繫主管機關移民署，該署鑑於王某已明確違反相關法規，決定按規定予以處罰。」

不過，對於王志安違反的法規為何，將面對何種處罰，陸委會則未解釋，詳細情況還有待移民署進一步說明。

▼王志安上政論節目。（圖／翻攝YouTube／年代向錢看）

▲▼王志安上政論節目。（圖／翻攝年代向錢看）

其實，王志安去年10月就曾來台灣採訪競選活動，由於他目前不任職於中國大陸的媒體，且長居於日本東京，因此是以「第三地陸籍人士」的方式申請來台觀光。

王志安上一次來台，本來打算參觀國民黨、民進黨、民眾黨的中央黨部，但過程並不順利，最後只參觀了國民黨的黨部，以及郭台銘的連署站。

雖然該次來台的採訪過程不順利，但王志安卻上了不少節目，包括電視政論節目《年代向錢看》，以及網路節目《百靈果》。

▼王志安上百靈果。（圖／翻攝YouTube／百靈果）

▲▼王志安上百靈果。（圖／翻攝百靈果）

此次王志安也是循相同的方式來台，停留了14天才返回日本，採訪了三黨候選人的多場競選造勢活動，以及大選投開票的過程，還上了脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，並因模仿身障者引起巨大爭議。

媒體人黃揚明稍早在臉書上質疑，王志安雖然主動表示自己不能領演出費用，因為是持觀光簽證入境，依照依法外國人（含大陸地區人民）未經申請不得在台灣非法工作、演出，「但是，他有演出事實，是否因他不領報酬而在法令認定上有所不同？這可能是個有趣的議題。」

▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

黃揚明更進一步指出，「會不會，我國移民署很快就認定他非法工作，宣告他一定年限內禁止來台呢？成為又一位被兩岸都封殺的調查記者？」

據了解，王志安原先是中國大陸官媒《央視》的調查記者，採訪及報導的風格都非常尖銳，過去在大陸就引起過不少爭議。

後來，王志安遭到大陸全網封殺，無法在大陸的任何媒體上曝光，於是移民日本，目前長居東京，經營的YouTube頻道已有119萬訂閱，內容以時事評論、新聞採訪為主。

▼ 王志安來台觀選，步行經過總統府。（圖／翻攝YouTube／王志安）

▲▼ 王志安來台觀選。（圖／翻攝自王志安YouTube）

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