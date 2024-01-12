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大陸 大陸焦點 特派現場

陸交換生「隨隊教師」不能來台？陸委會：依現行規定「可以申請」

▲▼陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

中國大陸多所大學傳出暫停陸生赴台交換，有媒體報導，是受到「隨隊教師」無法來台所影響。對此，陸委會12日表示，依照現行規定陸方學校可以提出申請，去年就有隨隊教師獲准來台，今年也已有學校提出申請，但報導中提及的學校並沒有向教育部提出申請，相關訊息並非事實。

陸委會提到，政府向來歡迎陸生來台就學與交流，也支持兩岸進行正常健康有序的學術教育交流，「透過陸生分享中國大陸的經驗，兩岸青年學生交流與學習，增進彼此認識與瞭解。」

陸委會指出，依教育部現行規定，陸生來台研修，陸方學校得申請教師隨團，「依移民署資料，去年已有陸方山東東營職業學院等 4 校申請 9 名隨隊教師來台，均獲發入出境許可證；今年也有陸方福建泉州師範學院申請隨隊教師來台，移民署刻處理發證作業中。」

陸委會強調，有媒體報導我方有學校反映陸方以「隨隊教師」無法來台為由，暫緩陸生來台交換一節，經洽媒體報導之相關學校人員，均未向教育部提出申請，相關訊息並非事實。

▼海基會發言人蔡孟君。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會發言人蔡孟君。（圖／記者蔡紹堅攝）

大陸多所大學傳出暫停陸生赴台交換，海基會發言人蔡孟君11日證實，確實有部分學校近期突然表達要暫停、取消交換生來台，這些學校大致是在吉林、重慶、陝西、廣西等省市。

不過，蔡孟君也提到，據他們了解，目前仍然有多所台灣學校還在進行下學期交換生入台的程序作業，也未接獲陸方學校表明要暫停或取消的訊息。

對於陸方相關措施的背後原因，以及後續發展，蔡孟君說，他們會持續觀察，並與各校保持聯繫。

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