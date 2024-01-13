陸委會呼籲中共：尊重台灣民主選舉結果、理性面對兩岸新局

▲陸委會副主委、發言人詹志宏。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

民進黨總統候選人賴清德13日以558萬票的得票率當選下一屆總統，國台辦發言人陳斌華表示，這次台灣的選舉結果顯示民進黨不能代表島內主流民意。陸委會晚間則指出，「呼籲中共當局務實面對，並完全尊重選舉結果及台灣民意，理性看待選後兩岸新局。」

陸委會提到，中華民國順利完成了第8次的總統直選，除了再次向世人展現台灣人民深厚的民主素養外，也充分彰顯台灣人民無畏強權施壓，堅定守護民主自由價值的決心，台灣人民所共同締造的民主成就，也再次獲得國際社會的一致肯定。

陸委會指出，高度遺憾陸方在選前透過各種方式介入本次大選，企圖影響台灣人民的投票意向，「事實證明這些做法適得其反，無助於兩岸關係正向發展，更不會改變台灣人民堅持民主自由生活方式的決心。」

▼賴蕭配宣布勝選，賴清德與蕭美琴向支持者致意 。（圖／記者李毓康攝）



陸委會強調，賴總統當選人於今日發表當選感言明確指出「維持台海的和平穩定，是擔任總統的重要使命。將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信的和中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。然而面對中國的文攻武嚇，也有守護台灣的決心」。

陸委會說，政府未來仍將堅定捍衛中華民國主權與台灣民主自由體制，不挑釁、不冒進，不在壓力下屈服，致力維持台海和平穩定的立場一貫，未來仍將秉持「四個堅持」，穩健處理兩岸關係。

陸委會還說，中共當局應務實面對，並完全尊重選舉結果及台灣民意，理性看待選後兩岸新局，放棄威權、僵化的政治思維，停止對台脅迫施壓，以開放的態度推動健康有序的兩岸交流，不設前提與我方進行溝通對話，共同為兩岸良性互動與區域和平穩定創造有利條件。

▼國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

