疑遭口罩悶死男嬰無法器捐！台大醫曝「2原因」　家長期盼落空





▲一名11個月大男嬰，疑似因為被強迫戴口罩又被淚水浸濕後窒息死亡，圖僅為示意圖非當事人。（圖／達志影像／示意圖）

記者洪巧藍／台北報導

新北市托嬰中心一名11個月大男嬰疑似因戴口罩遭悶死，幫忙發聲的華視主播林彥汝再次於臉書透露，男嬰家屬同意器捐，將男嬰的心臟遺愛人間。不過，收治個案的台大兒童醫院表示，器捐需經腦死判定，得熬過24小時至72小時的觀察期，該名男嬰僅收治1~2天，時間還未滿；另由於涉及司法案件，遺體需鑑定，2大因素讓男嬰無法器捐。

林彥汝透露，托嬰中心因應呼吸道疾病流行，讓小朋友戴口罩，該名男嬰抗拒但仍被戴口罩，加上哭鬧後鼻水、眼淚浸濕口罩，年住口鼻後，孩子竟然因此活活悶死，老師僅以為小朋友哭累了在睡覺，20多分鐘後發現已經措施搶救時間。男嬰雙親於昨(24日)前往派出所提告，林彥汝昨晚再次發文透露，表示男嬰雙親同意器捐，將男嬰的心臟遺愛人間。

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▲男嬰昨相驗，托嬰中心館長(左)及母親(右)到場等待。（圖／記者陳以昇攝）

台大兒童醫院院長李旺祚受訪表示，很感謝家長在這樣的情況下，仍能考慮到大愛捐贈，身為兒科醫師聽到這樣的消息，覺得相當敬佩，也很感動。不過，器官捐贈還是需要考量實際情況。

李旺祚指出，器官捐贈需要經過腦死判定，根據人體器官移植條例中腦死判定準則，至少要觀察24小時至72小時的觀察，排除是否低溫、藥物等影響，後續才能進行腦死判定，而且要執行兩次，才符合腦死器捐條件，這名男嬰送入醫院搶救僅1~2天，還不滿觀察時間，不符合器捐條件。其次，這起案件涉及司法鑑定，可能涉及解剖等，還有證據保存問題，也不適合器捐。