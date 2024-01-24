11月大嬰遭「濕口罩悶死」！監視器還原時間軸　趴睡16分鐘就出事

▲托嬰中心照顧員16分鐘後才發現男嬰異狀，已經錯失搶救時機。（圖／ETtoday資料照）



記者陳以昇、莊智勝／新北報導

華視主播林彥汝23日在臉書分享，好友姊姊的孩子送往托嬰中心，未料卻因照護員的疏忽，導致僅11個月大的男嬰遭口罩活活悶死，令雙親十分痛心。警方經調查後還原時間軸，22日當天上午父親李男將男嬰送到托嬰中心，男嬰8時14分開始趴臥休息，未料短短16分鐘後就出現異狀，緊急送醫已經來不及。

新莊分局警方調閱內部監視器畫面，22日當天上午7時53分父親將男嬰送到托嬰中心，還陪著孩子進入中心內，並將他安置在嬰兒車中才離開；隨後男嬰於上午8時14分開始趴臥休息，短短16分鐘後、8時30分時曾姓照顧員即發現該名男嬰面部朝下，且沒有反應，立刻上前將他抱起，卻發現孩子已經沒有呼吸心跳，急忙通報警消到場，儘管緊急將男嬰送醫搶救，但仍於23日晚間8時52分許宣告不治死亡。

家屬起初以為是孩子心臟有問題，才會突然猝逝，但經醫師詳細檢查後，認為孩子身體沒有異狀，家屬因此請求查閱監視器，這才知道托嬰中心實施口罩令，孩子因為抗拒，扯掉後又被重新戴回去，哭鬧之下鼻水、眼淚浸濕口罩，導致孩子活活被悶死，照顧員直到10多分鐘後才發現，錯失搶救時機。