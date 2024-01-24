1歲嬰淚水浸濕口罩遭「活活悶死」！托嬰老師竟以為他在睡覺

▲林彥汝近日分享朋友姊姊家中發生的悲劇，1歲大的孩子遭口罩活活悶死。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

華視主播林彥汝近日爆料，朋友姊姊的兒子因為托嬰中心的疏忽，被口罩活活悶死，讓家屬感到十分痛心，希望事件能夠讓社會大眾知道，也讓托育業者有個警惕。

林彥汝23日在臉書分享，朋友的姊姊22日上午突然接到托嬰中心告知，孩子沒有呼吸心跳，正在醫院搶救，不過就算送進加護病房，仍舊沒有好轉，最後朋友的姊姊只能簽下放棄急救同意書。

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原先以為孩子心臟有問題，但經過檢查後，醫師給出了專業的見解，認為孩子的心臟沒有問題。於是朋友的姊姊查看監視器，才知道托嬰中心實施口罩令，幫小朋友戴口罩，但孩子因為抗拒，扯掉後又被重新戴回去，於是開始哭鬧。

▲孩子的鼻水、眼淚浸濕口罩，結果口罩因此粘住口鼻，孩子活活悶死。（示意圖／ETtoday資料照）



沒想到，孩子的鼻水、眼淚浸濕口罩，口罩也因此黏住口鼻，孩子活活悶死，老師卻僅僅以為是「哭累了倒下睡覺」，直到20多分鐘以後才發現，錯失了黃金搶救時間。

朋友的姊姊努力了8、9年，好不容易懷上孩子，沒想到遭遇了這種情況，因此想將案例分享出去，讓社會大眾知道小小孩戴口罩哭鬧的風險，也希望照顧者能夠多一份警覺心。

遺憾的是，孩子因為搶救無效，已經不幸身亡，朋友的姊姊只希望，這種案例能夠向外傳播，讓人們可以多多警惕，避免類似情況再度發生。