紅到日本！桃機廁所智慧偵測「臭味濕度、衛生紙量」　奪2大獎

▲桃機廁所設有衛生紙智慧化偵測系統，當紙量低於5%、約1公分，即會通知工作人員更換。（圖／桃園機場公司提供）

記者李姿慧／台北報導

春節桃機預估運量每天超過12萬人次，2月11日初二最高峰上看13萬人次，因應使用高峰，桃機73間、15%廁所已經推動智慧化，可自動偵測人流、濕度、異味、衛生紙量，每10秒偵測一次，自動通知人員服務，讓桃機獲得2023年日本廁所協會未來賞及人氣獎，預計未來3年內再擴大23間智慧化。

為避免人流多的廁所濕髒甚至導致旅客滑倒，桃機和清潔公司2020年推動廁所智慧化，桃機公司總務處長謝懷慧表示，桃園機場選定旅客使用率高的73間重點洗手間，導入智慧化系統清潔管理，引用智慧化技術，設置「人流」、「濕度」、「異味」及「衛生紙量」等四項偵測模組。

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其中在洗手台及地面位置加裝溼度感應器，確保檯面無水漬、地面無積水；洗手間出入口天花板安裝人流感測元件，若瞬間湧入如廁民眾，系統會發出通知，可立即調派工作人員至現場加強維持環境清潔。

▲桃機廁所設有溼度感應器，一但有積水將通知人員處理。（圖／桃園機場公司提供）

另加裝阿摩尼亞及硫化氫氣味偵測感應元件，可監控廁所異味氣體並即時回報進行打掃，確保洗手間內無異味；另馬桶旁衛生紙盒內安裝感測元件，當衛生紙捲紙量低於5%、約1公分，即會通知工作人員注意更換衛生紙。

謝懷慧表示，桃園機場第一航廈和第二航廈共有500間廁所，選定人流多的73間廁所裝設智慧化偵測設備，相關廁所本來就有固定組長每20分鐘巡檢一次，但不太可能每秒都去確認廁所內衛生紙有多少，透過智慧化系統輔助，每10秒就偵測一次，一旦偵測到警示要件，就會自動在群組發出通報，提醒相關人員處理，對環境維護和服務品質提升有很大幫助。

▲桃機公司總務處長謝懷慧。（圖／記者李姿慧攝）

桃園機場洗手間清潔維護、智慧化管理也獲得2023年日本廁所協會（Japan Toilet Association，JTA）廁所獎未來賞及人氣獎，參賽單位需提供服務滿3年以上才有入圍資格，主要參賽對象包括日本鐵道車站、國道休息站、學校等單位，台灣則有桃機和觀光署澎湖相關單位參賽，總計31個單位競賽，桃機不但勇奪未來賞，更拿下最高人氣獎項。

謝懷慧表示，未來也規劃再擴大23間廁所增設智慧化偵測系統，包括今年113年第一航廈將增加3間、二航增加4間，114年第一和第二航廈共增加8間，115年也增加8間，屆時桃機累計將有96間廁所都有智慧化輔助。