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桃機拚東亞樞紐機場！轉機量衝出625萬人次創新高　初三上看13萬人

▲▼桃機董事長楊偉甫。（圖／記者李姿慧攝）

▲桃機公司董事長楊偉甫說明桃機營運情況。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

春節7天連假將至，桃機公司預估初二將出現13萬人次高峰，旅遊復甦力道強勁，去年旅運量更上看3535萬人次，回到疫情前73%，轉機客更衝出625萬人次新高，也比疫情前成長17.5%，讓台灣有坐穩東亞樞紐機場趨勢。

桃機公司董事長楊偉甫表示，去(2023)年桃機旅客量3535萬人次，代表復甦力道，桃機目前屬中小型機場，跟其他國際大型機場比較，復甦速度雖比不上，但以東南亞地區來說，算是復甦很快的機場，桃機機場定位以東南亞樞紐機場為發展方向，往返歐洲、美洲，從桃機進出非常方便，轉機數量來看成長力道強勁，尖峰復甦運量成長17.5%。

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桃機總經理范孝倫表示，過去3年受疫情影響，2021年運量90.9萬人次創新低，2022年回溫到534萬人次，2023年更達3535萬人次，足足增加3千萬，取前5個月達到第一個1千萬，之後每3個月增加1千萬，去年運量復甦力道在下半年更為顯著，總運量國際排名上，2019年排到第10名，今年預估落在15名，運量回到疫情前73%，且北美和東南亞成長亮眼，已經有東亞樞紐機場趨勢出來。

▲▼桃機公司總經理范孝倫說明長榮機師罷工因應。（圖／記者李姿慧攝）

▲桃機公司總經理范孝倫。（圖／記者李姿慧攝）

范孝倫更指出，轉機人數在去年3月之後出現黃金交叉，相較2019年完全往上走，轉機量更創歷史新高，其中北美、東南亞轉機佔4分之3，轉機旅客占比，長榮約6成4，華航3成3，星宇2%。

根據觀察，香港機場去年旅運量為3940萬人次，與疫情前7千多萬人次相比幾乎腰斬，研判可能是香港回歸後，中國大陸對於香港管制趨強，政經局勢有大幅改變，產業出走，轉機客移轉到台灣，另航空公司強化北美及東南亞轉機布局，都可能都是轉機客大幅成長原因。

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