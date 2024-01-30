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「此生一定要去」的台灣景點？大票推爆1處　4.6星超好評

▲▼今年太魯閣峽谷音樂節不掛旗、不印摺頁、不用瓶裝水、免費接駁車，以減碳理念籌辦活動。（圖／太管處提供，下同）

▲許多人點名太魯閣。（圖／太管處提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣有許多「打卡聖地」令人難忘，去過一次就入坑。有網友在Dcard發起討論，「台灣一生一定要去的地方？」在很多人認為台灣必去景點中，他已經去過九份、司馬庫斯、嘉明湖，「但覺得好像還有很多寶藏地點還沒探訪。」釣出超多人大推一處，「從簡單到難的步道都有，想輕鬆走+看美景沒問題。」

發文網友表示，這幾年因為疫情，所以比較少出去旅遊，以國內來說，他這幾年去過九份、司馬庫斯、嘉明湖，但覺得還有很多寶藏地點值得探訪，便求問「不知道台灣有沒有一生至少要到一次的地方呢？」

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話題引發討論，「我蠻喜歡清境農場的」、「沒有合歡山？失敗！」「蘭嶼！（跳到外島會太遠嗎XD，但蘭嶼真的好美好美）」、「台東月洞，坐船划進洞窟，看得到一群蝙蝠睡覺，有夠酷」、「南投的中台博物院，比較少人推薦，但景色真的美」、「基隆和平島+望幽谷」、「離島都去一遍吧！」

其中，超多人大推一處，「我選太魯閣！（還有去花蓮吃一堆好吃東西）」、「太魯閣一生推」、「太魯閣！從簡單到難的步道都有，想輕鬆走+看美景沒問題。」另外，阿里山、太平山點名率也很高，「阿里山，去好幾次都玩不完」、「阿里山！（本來以為是長輩景點，結果意外被美到）」、「太平山很推」、「雲海季節去宜蘭太平山，會美到哭。」

太魯閣國家公園是中華民國第四座成立的國家公園，在第二次世界大戰（1937～1945）後成為國家級風景區，特色是各種峽谷和斷崖景色，名列台灣八景之一。另外，太魯閣雄偉的斷崖、河階地、開闊河口沖積扇及峽谷等地質地形，符合世界遺產登錄標準第七項；以及地殼持續活躍隆起的上升運動，造就太魯閣峽谷渾厚雄偉的景觀，生物多樣性與獨特性符合世界遺產登錄標準第九項。

此外，該區未受人為破壞的原生植被與森林，讓棲息其間的動物種類和數量非常豐富，並產生互相依賴的關係，符合世界遺產登錄標準第十項，因此被文化部遴選為台灣世界遺產潛力點之一。值得注意的是，太魯閣國家公園在Google Maps上獲得4.6星，評價相當高。

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