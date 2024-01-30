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台灣自製量子電腦問世！中研院耗時2年打造　成少數可自主研發國家

▲▼中研院自研自製5位元超導量子電腦之模型。（圖／中研院提供）

▲中研院自研自製5位元超導量子電腦模型。（圖／中研院提供）

文／中央社

總統蔡英文29日視察中研院自製5位元超導量子電腦進度，提到量子通訊加密可加強資安，也是國安，對AI、金融及生醫等領域帶來影響，相信不久的將來，台灣可為全世界貢獻力量。

中央研究院舉辦「量子電腦專題中心進度報告會」，蔡總統親臨視察，見證台灣首部自研自製5位元超導全系統量子電腦，並期勉研究團隊更上層樓。

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蔡總統致詞時表示，中研院在3年多前就提出構想，指出量子電腦是各國下世代的科技產業，這次的發表是台灣發展量子科技重要的里程碑，看見台灣發展科技的重要實力。

蔡總統指出，量子通訊加密可以加強資安，也是國安，對AI、金融、生醫等領域帶來重大影響；去年5月清華研究出量子加密通訊網路，去年10月中研院打造出量子晶片，現在創造出第1台量子電腦，是非常亮眼的突破。

蔡總統說，未來將於中研院南部院區的量子基地持續投入資源，將關鍵議題從基礎研究到實際應用產出進行「垂直整合」，持續扮演火車頭，建立量子科技產業鏈，擴大研發量能，為下個世代開創先機，相信不久的將來，「台灣可以為全世界貢獻我們的力量」。

中研院長廖俊智表示，量子電腦的概念在數十年前就已經提出，但直到近幾年才有技術突破；中研院在2019年院內討論，如何在台灣發展量子電腦，其中包括超導量子電腦，也獲得政府大力支持。

廖俊智說，台灣雖然不是世界第一，「但也是在單手能數得出來的國家」中完成研發。

▲▼中研院自研自製5位元超導量子電腦之模型。（圖／中研院提供）

▲中研院長廖俊智及總統蔡英文參觀量子電腦模型展示。（圖／中研院提供）

國科會主委吳政忠表示，由國科會、經濟部與中研院組成國家隊，雖然經費不如歐美，但台灣各大學、研究單位、半導體產業的人才及技術也會加入，台灣在世界上有競爭力。他說，量子電腦會是未來的產業，台灣有機會將房間這麼大的器材縮小成如一般電腦。

中研院物理研究所暨應用科學研究中心特聘研究員陳啟東解釋，5位元超導量子電腦的開發過程是建立國內量子電腦生態系的最佳平台；量子位元的控制系統是高速數位電子儀器，可提供給國內業者測試開發，而量子電腦與高效能電腦的緊密結合，將可提升整體運算效能。

此外，陳啟東補充，整套低溫系統及其內部的高密度同軸線、高密度高頻接座及量子晶片的電磁屏蔽封裝盒等，都需要精密電子工業的尖端技術配合；成果代表台灣加入世界上少數可自製超導量子電腦國家的行列。

中研院於2022年與國科會、經濟部跨部會共同籌組「量子國家隊」，聚焦於通用量子電腦硬體技術、光量子技術、周邊關鍵組件、量子軟體技術與應用開發，和尖端研究基地。

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