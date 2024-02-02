高端保護力與BNT相似！台灣真實世界數據登美CDC期刊

▲高端新冠疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）



記者洪巧藍／台北報導

國產高端新冠疫苗爭議不斷，保護效力也被質疑，疾病管制署今（2）日公布最新獲得美國疾病管制局（CDC）官方期刊《新興傳染病》（EID）接受的研究結果，國內於新冠疫情期間大量接種新冠疫苗真實世界數據進行預防新冠中重症、住院的保護效益分析，BNT、高端疫苗保護力都達9成以上，保護效益相近。

國內從2021年3月開始實施新冠疫苗接種，疾病管制署為了評估成效，從去2022年我國首度爆發Omicron大規模社區流行之後，針對我國2,300餘萬人、6,000多萬劑疫苗接種紀錄，於去識別化後，以國際通用之大數據之統計分析，進行我國真實世界疫苗保護之效益（Vaccine Effectiveness）比較，結果顯示BNT保護效益達95.8%、高端91.0%、莫德納81.8%、AZ為65.7%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

疾管署副署長羅一鈞表示，結果證實接種3劑疫苗中重症與死亡保護效益，較未接種、或僅接種1、2劑者為高之外，也發現mRNA（BNT與莫德納）及蛋白質次單元（高端）之保護效益逾8成，其中BNT與高端疫苗在預防中重症的保護效益皆達9成以上，較腺病毒載體（AZ）疫苗具保護效益且持續時間較長。但羅一鈞也提到，因為當初已經是Omicron大爆發，在病毒株變異之下，所以對AZ疫苗效力的評估不盡公平。

這是國際上首度首度以真實世界大數據資料將mRNA、蛋白質次單元與腺病毒載體疫苗進行比較，並證實mRNA與蛋白質次單元疫苗，對Omicron中重症與死亡具相似保護效益。

該研究結果除已在美國西雅圖「反轉錄病毒與伺機性感染國際研討會」(CROI 2023)學術發表外，美國疾管局已經將這篇統計分析置於官方網站，並預計於3月號紙本正式刊登。《新興傳染病》（Emerging Infectious Diseases）在Google學術指標之期刊最新排名，流行病學為第2名、傳染病學為第4名。