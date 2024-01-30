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港基本法23條啟動公眾諮詢　境外干預罪：與台政治性組織聯繫會受限

▲香港啟動「基本法23條」立法公眾諮詢活動。（圖／香港01）

▲香港特區政府啟動「基本法23條」立法公眾諮詢。（圖／香港01，下同）

文／香港01

香港特首李家超今（30）日宣布展開《基本法》23條本地立法的公眾諮詢，直至2月28日。相關諮詢文件稍後會上載保安局網頁，保安局局長鄧炳強今早在記者會講述諮詢文件共9章，並簡述各章主旨，當中提到港府建議引入叛亂罪及新增境外干預罪。《基本法》23條本地立法公眾諮詢文件9章重點，一文看清。

▲香港啟動「基本法23條」立法公眾諮詢活動。（圖／香港01）

港府早前向立法會提交本年度立法議程，包括落實《基本法》第23條立法。特首李家超上周出席立法會互動交流答問會時表示，23條立法準備工作已在「衝線直路」，立法「早一日得一日」，並稱會設立「應變反駁隊」。

香港《基本法》23條本地立法公眾諮詢9章重點

第1及第2章：提及香港憲制責任、《基本法》23條本地立法的必要性，考慮因素和研究方法。

第3章：涉及叛國行為，建議完善《刑事罪行條例》第1至第9條，包括修改一些不合時宜的提述，如殖民管治時間的用字。

第4章：建議引入叛亂罪，完善現行《刑事罪行條例》，另建議調整煽惑叛離相關罪行，要擴闊範圍，「煽惑叛亂罪」對象由警員擴至制定政策的公職人員。

第5章：涉及國家機密方面，建議完善《官方機密條例》，詳細定義國家機密，禁止非法獲取、管有、披露國家秘密。

第6章：涉及間諜相關罪行，建議完善《官方機密條例》，禁止在外部勢力影響下發布虛假、誤導資訊等，另會禁止透過電腦或電子系統危害國家安全的破壞行為，涉及破壞或削弱基礎設施行為，建議在現有罪行，如「不誠實使用電腦」上作完善。

第7章：涉及境外干預罪，禁止任何人透過境外活動破壞香港事務，包括司法決定、選舉等。政府亦會完善現行《社團條例》，與外國或台灣政治性組織聯繫會受到限制。

第8章：涉及域外效力，建議就某些罪行訂立相稱的域外效力。

第9章：提及一些維護國家安全的短板和不足，如較長時間完成搜證、決定是否起訴等。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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