經濟學人：香港變得中國化　愈來愈不像國際城市

▲香港正在快速改變。（圖／取自免費圖庫pixabay）



文／中央社

《經濟學人》日前一篇有關香港的報導指出，隨著香港人才外流，由大批中國大陸人填補，令香港生活及工作環境改變，加上實施國安法，香港變得愈來愈不像是國際城市，而是變得中國化。

《經濟學人》（The Economist）25日以「香港變得愈來愈不像是國際城市」為題報導。

報導指出，有約750萬人口的香港，近年有約20萬人離開香港，導致人才外流。港府於2023年鬆綁了防疫措施後，宣布一系列搶人才計畫，但2023年前11個月只向外籍人士發放8000張簽證，而向中國大陸人發放簽證的數目是外籍人士的10倍。

報導表示，港人外流而由中國大陸人填補，改變了香港的人口結構。以往由中國大陸移民到香港的人，主要來自大陸的南方，以廣東話為主，容易融入香港。但近年移居香港的大陸人，來自整個大陸，香港的生活環境也因此改變了。

報導表示，例如在街上或在企業董事會，「普通話」成為首選語言。香港語言環境改變加上經濟復甦慢，導致在香港找工作難。

報導引述一名在英國接受律師培訓，在香港擔任金融分析師的女士表示，現在申請每個工作都需要懂得普通話，特別是有關法律的工作，所有生意及企業業務都以北京為重心，並說「新加坡才是亞洲真正的國際跨國企業中心。」

報導更指出，北京在香港實施國安法，令很多香港民主組織解散。一些人認為，當局是積極地以大陸人代替支持民主的香港人。更令人不安的是，香港看起來更中國化。

報導形容，這些改變令外籍人士失去在香港生活的興趣。香港原來的吸引力，就是並非中國另外一個城市，但隨著北京將香港拉近，這形象正逐漸消失。