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限時8天！國泰航空祭「香港機票買1送1」　即起開搶

▲▼國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

▲國泰航空攜手13家旅行社推出香港機票買一送一活動。（資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

香港國際機場贊助機票，國泰航空今(30日)宣布，國泰航空與13家旅遊業者推出香港機票買1送1活動，即日起限時8天，春節期間也適用。

國泰航空表示，國泰與13家旅遊業者合作推出香港機票買1送1活動，限時8天，即日起自2024年2月5日下午17時為止，由台北、高雄出發皆可，旅遊期間為2月1日至10月31日，農曆新年或連假、暑假都適用。

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國泰航空進一步說明，13家合作業者包括山富旅遊、五福旅遊、可樂旅遊、永業旅行社、吉帝旅遊、良友旅行、東南旅遊、易飛網、易遊網、飛揚旅遊、溫馨旅行社、喜鴻假期、雄獅旅遊等，香港機票買1送1優惠由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動贊助送出。

優惠機票包含每人2件23公斤的免費託運行李和免費預選座位。出發日期自2月1日至10月31日，銷售日期自即日起至2月5日17時。除單純香港來回機票之外，個別旅行社另包裝不同的旅遊促銷套裝產品，包括迪士尼樂園酒店套票、昂坪纜車套票等。

因應寒假及農曆年旅遊旺季需求，新加坡航空將於2月3日至2024年3月17日，以空中巴士 A350-900 機型增加每周四班往返台北與新加坡的航班服務，此期間每周有18個航班執飛台北與新加坡間。

新航也推出優惠票價，從台北飛新加坡只要8828元起、澳洲2萬0538元起、歐洲2萬2488元起、印度1萬7458元起，以及南非1萬9228元起。

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