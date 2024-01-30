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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

權利回復基金會通過125件申請案　賠償金額逾2億

▲▼ 權利回復基金會今年2月揭牌。（圖／翻攝自Facebook／財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會）

▲權利回復基金會揭牌畫面。（圖／翻攝自Facebook／財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會）

記者呂晏慈／台北報導

財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會（前身為促轉會）上周五（26日）舉行第1屆第13次董事及監察人會議，通過124件賠償金申請案，以及1件財產所有權被剝奪金錢賠償案，總賠償金額超過2億元。

權利回復基金會今天說明，該會於1月26日舉行第1屆第13次董事及監察人會議，本次會議，全體董監事通過124件賠償金申請案，以及1件財產所有權被剝奪金錢賠償案，總賠償金額超過2億元。

權利回復基金會表示，截至2024年1月26日董事會前，該會共受理1921件生命及人身自由賠償金申請案，除433件仍在辦理中外，累計已通過1373件，已駁回34件，已處理超過7成案件，另該會亦受理2356件名譽回復證書申請案，現已通過核發1689件，並駁回35件。

權利回復基金會說明，該會所受理222件財產所有權被剝奪之權利回復申請案件，則已通過6件，駁回91件；駁回案件多數為判決未宣告沒收，或者雖有宣告沒收但後來經國防部准免沒收等，依現有資料查無財產所有權有因國家不法行為遭剝奪情事。

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