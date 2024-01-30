討嘸100元！啃老兒竟把母親推落4樓陽台摔死　再判無期徒刑

▲討100元不成，黃姓男子竟將母親推落陽台摔死，二審再判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市板橋區2022年3月間發生一起弒母案件，在家啃老的39歲黃姓男子，因向母親索討100元不成，竟惱怒將母親自四樓陽台推下，害母親就此摔死。黃男遭捕後，還冷血辯稱母親「自己跳的」。一審將他重判無期徒刑，案經上訴，高等法院30日二審仍判無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

判決指出，黃男有多項前科，曾拿鐵鎚搶銀樓被捕，出獄後找不到工作，又染上酗酒惡習，經常為了錢與父母爭吵。而父親在2020年過世後，他與母親相依為命，卻還是不改惡習，經常對母親施暴，母親還因此向法院聲請家暴保護令，期限從2020年8月起2年內。

但黃男無視家暴保護令，案發於2022年3月間，晚間8點多，母親正在陽台吹風看風景，黃男走上前，向母親索討100元。母親拒絕，2人在陽台上發生激烈口角。黃男竟萌生殺意，用力抓住母親衣袖，再將面朝客廳的母親轉向面朝馬路，壓住母親背部，將母親自四樓陽臺推落馬路。母親被路人緊急送醫急救，因胸腹腔內大量出血、血胸及多處骨折而死亡。

警方隨即上門詢問，並將黃男帶回訊問。黃男一開始說「我母親要跳樓」，還說自己剛進門，就看到母親身體已經在陽台外面，想要將她拉回卻沒辦法；他以為母親在開玩笑，就自己進房休息，後續才聽到鄰居說母親跳樓自殺。不過檢察官調查後，認為依照母親身高與陽台高度，母親應該是被推下樓身亡，因此戳破黃男謊言；黃男這時又改口，說當時討錢不成跟母親吵架，拉扯間「不小心」將母親推落陽台。檢方不採信，最後仍依照「家暴殺人」罪嫌，對黃男提起公訴。

一審法院審理後，調查諸多客觀事證，發現警方到場時母親尚未斷氣，還要警察快打「119」救她；倘若為自殺者不可能還有求生意志，因此法院認定母親是遭人推落。再詳細比對黃男的供詞，最後法院認定黃男說謊，成立家暴殺人罪，考量他犯後態度不佳，有長久隔離的必要，因此一審法院將他重判無期徒刑、褫奪公權終身。

全案再上訴，高等法院30日二審宣判，駁回上訴，維持一審的無期徒刑、褫奪公權終身。黃男還押時，記者詢問他是否後悔？但黃男都沒有回應。