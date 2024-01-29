莽父手機充電線勒斃自閉兒　法院認有長照壓力輕判4年定讞

▲高雄莽父因長期照顧自閉兒，最後以手機充電線勒斃兒子，獲得輕判4年定讞。（圖／記者吳世龍攝）



記者吳銘峯／台北報導

高雄市2021年間發生一起人倫悲劇，一名罹患自閉症的19歲黃姓男子，因與母親發生爭執，遭父親帶到二樓，結果父子又發生衝突，黃父竟以手機充電線勒斃兒子，隨即打電話自首。一二審均認為黃父在長期照顧兒子下產生壓力，予以輕判4年。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

判決指出，死亡的黃姓男子因長期患有自閉症、妥瑞氏症、過動症，且有智能不足及情緒障礙，一直由父母親照顧。案發於2021年8月，晚間9點半，黃男一直丟擲洗衣球進洗衣機內，母親不滿，出聲制止，母子因此發生口角。

這時父親站了出來，將兒子帶往二樓房間內安撫情緒，並讓兒子入睡。但父子倆在房間內也發生衝突，最後黃父竟然拿出兩條長度均約100公分之手機充電線，拔除充電插頭後，於接頭處打結綁為1捆，再壓制兒子，使其面朝下趴臥在地，並以充電線整圈環繞在兒子頸部，還在後頸處纏繞另一繩結以加壓固定。黃男直到兒子當場窒息昏迷毫無反應後才放手，並主動打電話報警，宣稱自己殺害兒子。

警消人員趕到現場後，將黃男送醫急救，雖一度恢復呼吸心跳，但仍在搶救17小時後，不治身亡。檢警逮捕黃父並聲請羈押，但法官審理後，認為他並非預謀犯案，因此以25萬元將他交保候傳。全案經檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一二審法院審理後，雖認定黃父有罪，但考量他符合自首減刑要件，再加上他長期擔負安撫及教養被害人的工作，承受之負荷及壓力，自較一般父母更深且鉅，而確有值得同情之處，因此依照情堪憫恕減刑。一二審法院均將他輕判4年。全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。