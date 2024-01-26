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社會 社會焦點 保障人權

痛毆重踩超過50下！屏東家暴男殺妻還性侵確定逃死

▲▼示意圖,社會,兇殺,謀殺,憤怒,刀,血,犯罪,殘酷,危險,黑暗,死亡,跟蹤（圖／123RF）

▲男子大街上施暴，最後殺害妻子。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

屏東曾姓男子2021年底與妻子在街上口角，最後情緒失控，以重拳毆打、掌摑、重踩妻子頭、臉至少50次以上，甚至還身體躍起再重壓妻子身體、腹部至少10次以上，妻子昏迷後，曾男還在街上性侵妻子、拔毛、打火機燒毛的變態行為。妻子最後傷重不治，最高法院審理後，將曾男重判無期徒刑定讞。

判決指出，現年45歲的曾男與妻子，2021年12月中晚間9點左右，共同到屏東縣枋山鄉種植西瓜的友人家飲酒，喝到半夜1點多，曾男與妻子陸續離開友人家中。不過曾男看妻子遲未回到楓港鄉的租屋處，回頭找妻子，結果2人在街上發生口角，曾男情緒失控。

曾男在15分鐘左右的時間內，以拳頭揮擊毆打、掌摑、左腳重砸及重踩妻子之頭部及臉部至少50次以上，以及以右膝重壓及身體躍起再重壓妻子身體、腹部至少10次以上。妻子因為曾男的瘋狂攻擊陷入昏迷而失去意識，身體衣衫不整。沒想到曾男竟趁機手指性侵妻子，還拔妻子的體毛、以打火機燒烤妻子體毛的誇張行為。曾男還拿出手機拍下妻子裸露身體、胸部、下體之畫面3張。

曾男施暴完後半小時，見妻子渾身是血、無法起身，就打電話呼叫救護車將妻子送醫。妻子因為曾男的暴行，因頭、胸、腹部多處瘀（鈍）傷併腹腔內大出血，續發低血容休克而不治死亡。員警獲報到場，將曾男帶回做筆錄，並調閱2人在街上的監視器畫面，這才發現曾男的暴行，並以準現行犯逮捕曾男，檢方依照「家暴殺人」、「家暴妨害性自主」等罪嫌提起公訴。

法院審理時，曾男雖然坦承毆打妻子、拍攝照片，但辯稱自己因為喝酒已經失去行為辨識能力，自己已經不知道在做什麼了，主觀上並無殺害、性侵妻子的故意；另外自己也主動打電話叫救護車，還主動告知事發經過，自己應該適用自首減刑的規定。

但法院根據曾男施暴的方式，以及監視器拍下的畫面，認定曾男確實有殺害妻子的不確定故意。另外也針對曾男的精神鑑定，認定曾男於行為時並未失去行為辨識能力，必須承擔罪責。審酌他犯罪的情狀、犯後態度等等，一二審法院均將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

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