加強助人量能！基隆地檢署培訓在地榮譽觀護人助更生

▲基隆地檢署辦理榮譽觀護人成長訓練。（圖／基隆地檢署提供）

記者吳銘峯／綜合報導

基隆地檢署日前辦理榮譽觀護人成長訓練，邀請法務部保護司督導參事林嚞慧主講「司法保護工作之前瞻思維及未來展望」。基隆地檢署檢察長李嘉明指出，盼望透過這樣的成長訓練，培養在地人力，加強幫助更生人的量能。

榮譽觀護人扮演協助假釋出獄人復歸社會的關鍵角色，除具備熱忱的心，更需要身體力行，以及建構專業知識體系，才能有足夠的正能量去幫助這些更生朋友。

因此基隆地檢署於25日晚間辦理榮譽觀護人成長訓練，與往年不同，本次邀請司法保護工作界的翹楚、林嚞慧主講「司法保護工作之前瞻思維及未來展望」，林嚞慧平易近人，有條不紊說明司法保護的政策及核心工作，讓原本聚焦微觀輔導層面的榮譽觀護人如沐春風，能放寬思維的空間，拓展司法保護視野。而這次也有榮觀協進會的顧問及外縣市榮觀慕名到現場旁聽，為本次活動添增活力。林嚞慧致詞時，向在場全體榮觀夥伴致上最深的謝意，感謝榮觀無私奉獻，用心輔導更生個案並推動觀護業務。

▲法務部保護司督導參事林嚞慧專題演講。（圖／基隆地檢署提供）

基隆地檢署李嘉明檢察長表示，感謝榮譽觀護人願意出來服務，不但協助本署輔導個案，也參與各項犯罪預防工作，挹注相當多的資源投入觀護業務，積極參與各項活動，幫助受保護管束人（更生人）度過生活難關，很多榮觀把觀護工作當成最重要的工作，這股力量，成為更生朋友翻轉人生的關鍵，對復歸社會是一股正向的力量，榮觀提供強而有力的支持後盾，並積極協助，讓很多面臨困境的更生朋友順利回歸正常生活。

李嘉明及林嚞慧也頒發112年度績優榮譽觀護人獎項，其中榮獲法務部表揚績優榮譽觀護人合計3名；高檢署合計7名；基隆地檢署合計18名。基隆市榮譽觀護人協進會理事長楊司平表示，許多更生人最精華的時期在監獄中度過，出監時已屆垂暮之年，期待榮譽觀護人發揮群策群力的精神，引導他們重新回到社會。

本次活動中包含法務部保護司視察歐惠婷、科長孫惠琪、基隆地檢署主任檢察官黃嘉妮、陳照世、黃冠傑、洪榮甫，書記官長陳德晶、主任觀護人許瑜庭，榮觀聯合會張來煌、新北、士林及桃園榮觀理事長也親臨會場共襄盛舉，期待榮觀經驗傳承，將善循環發揮得淋漓盡致，溫暖每一位更生朋友，讓社會更加祥和。

▼基隆地檢署檢察長李嘉明，感謝榮譽觀護人對社會貢獻。（圖／基隆地檢署提供）