把握好天氣！　下波「極冷空氣」抵達時間曝

▲林得恩說，新年前，中國將迎大規模雨雪冰凍天氣！而這波極冷空氣南緣前端，將在下周三、下周四抵達北部。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

把握本周好天氣！氣象專家林得恩提醒，「極冷空氣」的南端前緣將會在下周三、下周四抵達北台灣，由於是模式後期預報，不確定性仍高，得持續觀察。

中央氣象署指出，今天環境為偏東到東南風，迎風面東半部、恆春半島有局部短暫雨，花東地區降雨較明顯，有較大雨勢發生的機率，而西半部為多雲到晴，僅北部山區有零星降雨機會；氣溫方面逐日回升，清晨各地低溫來到15至17度，而白天高溫北台灣為20至23度，其他地區可以來到24至28度。

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氣象署表示，周三、周四環境為偏東南風，各地白天溫暖舒適，高溫達25度以上，尤其南部地區可以來到30度左右；環境逐漸轉乾，迎風面雲量較多，在東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，周五東北季風稍增強，由於帶來的冷空氣不多，只有北台灣白天氣溫略下降，高溫為21、22度，周六東北季風減弱，北台灣氣溫又回升；周五、周六降雨區域稍增大，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。

氣象署預報，周日回到偏東風環境，東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周一北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，新年前，中國將迎大規模雨雪冰凍天氣！根據中國天氣網預測，周三至下周一，中國部分區域將出現一次大規模持續性的雨雪冰凍天氣過程，此波天氣影響範圍廣、持續時間長，多地將有凍雨或暴雪，部分地區的降水量具有極端性與災害性。

林得恩指出，在冷季，影響台灣天氣變化的上游，絕大部分來自北方的中國大陸；由歐洲ECMWF今晨最新數值模式顯示，預測這波極冷空氣的南端前緣，將會在下周三、下周四抵達北台灣，並開始影響台灣天氣，由於是模式後期預報，不確定性仍高，值得繼續追蹤關注。